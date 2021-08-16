Министр просвещения Кравцов заявил, что учебный год 1 сентября начнётся в традиционном формате

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16 августа 2021, 16:43 Источник: Минпросвещения РФ

фото: edu.gov.ru

Новый учебный год 1 сентября 2021 года начнётся в традиционном очном формате. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник в ходе рабочей встречи с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анной Кузнецовой заявил о важности, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями.

«Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов» - сказал глава ведомства. «Дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – подчеркнул Кравцов.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что принудительный подход к вакцинации учеников и педагогов, когда в отношении непривитых вводятся какие-либо ограничительные меры, недопустим. Кравцов поддержал эту позицию и напомнил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и этот вопрос находится на постоянном контроле Минпросвещения.

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