Стыковщиков космических аппаратов обвинили в серьёзных махинациях

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2021, 16:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В который раз космическая отрасль РФ сталкивается с коррупционными проблемами. Виновников очередного дела двое – учёный-изобретатель Константин Егоров и экс-гендиректор НИИ ТП Александр Люхин. Егоров попался на сделке с компанией ООО «Дайтехнолоджи», руководителем которой являлся Павел Авдеев. Уголовное дело по вопросу изобретателя и его махинаций было возбуждено ещё в марте 2021 года. Вначале расследование велось по отношению к неустановленным лицам, но потом ситуация изменилась, и в деле появились конкретные фигуранты.

По данным следствия, в 2018 году НИИ ТП был заключён контракт с «Дайтехнолоджи» на приобретение комплектующих для изготовления оборудования. Главы компаний организовали поставки из США, но действовать им пришлось в обход санкций. Из-за этой авантюры исполнение договора несколько затянулось. Но всё же контракт был выполнен, и для него использовался даже не бюджетный, а коммерческий счёт. В МВД отмечают, что детали к радиоэлектронным устройствам НИИ ТП переплатил более 200 миллионов рублей. На деле их цена составляла всего 40 миллионов. Представители НИИ заявили в полицию. Доказательством махинаций стало исследование, проведенное специальным работником, привлечённым институтом. Ни Егоров, ни Авдеев вины своей категорически не признают.

Институт уже подал иск на своего коммерческого партнёра и требует от него выплат в 185 миллионов рублей. Такой же иск был заявлен в рамках уголовного дела. В итоге НИИ ТП признали потерпевшей стороной. Обвиняемым господам Авдееву и Егорову грозит до 10 лет тюремного заключения. Авдеева поместили в СИЗО для правоохранителей, так как он является бывшим военнослужащим. Егоров так же находится под стражей. Защита требовала для него послаблений, так как изобретатель уже давно на пенсии, и для его здоровья нужен свежий воздух. Авдееву же рекомендовали домашний арест. Но Мосгорсуд оставил обвиняемым прежнюю меру пресечения. Егорову даже запретили жизненно необходимые для него прогулки на воздухе. Адвокаты считают, что это может сыграть злую шутку со здоровьем учёного.

Второе уголовное дело посвящено Александру Люхину, бывшему гендиректору НИИ ТП. 31 мая 2021 года он уволился из организации по собственному желанию. Как утверждают из СКР, Люхин злоупотребил своими полномочиями, находясь на посту руководителя. Накануне он устроил на должность своего заместителя по финансам с ежемесячной зарплатой более 900 тысяч рублей госпожу Елену Горбачёву. Дело в том, что Горбачёва вообще не имела высшего образования и специальной подготовки. Соответственно она никак не могла занимать эту должность. Как выяснилось, назначение этой женщины произошло из-за хорошего знакомства с Люхиным. Сейчас бывший директор НИИ ТП проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости