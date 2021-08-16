В Москве мужчина избил агитаторов одного из кандидатов на выборах в Госдуму
16 августа 2021, 16:13
В Москве мужчина избил агитаторов одного из кандидатов на выборах в Госдуму. Произошло это в Конькове и прямо на глазах у маленькой дочки хулигана.
Молодые люди пришли во двор, чтобы рассказать о программе академика Румянцева, они не ожидали, что в прямом смысле слова нарвутся если не на гранит (науки), то на асфальт точно. Местному жителю, гулявшему вместе с маленькой дочкой, видимо очень не понравилась программа кандидата, и он стал швырять в агитаторов кусками дорожного покрытия.
После удара у одной из пострадавших девушек диагностировали черепно-мозговую травму. У обоих агитаторов рваные раны, и медикам пришлось наложить им швы. А вот любителя бурно и неадекватно проявлять свою избирательную волю теперь разыскивает полиция.
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