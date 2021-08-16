Пожары и наводнения в России потребуют беспрецедентных расходов из бюджета

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16 августа 2021, 15:25

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Расходы из бюджета России на ликвидацию последствий пожаров и наводнений обойдутся в сотни миллиардов рублей. Тем временем на юге страны ожидаются новые аномальные ливни.



Массовые природные пожары охватили не только Якутию, но и Башкирию. Площадь пожаров в Якутии превысила 7 млн га, в Башкирии – пока около 1,2 тыс. га. Алмазодобывающая компания «Алроса» перечислит 200 млн руб. на строительство домов в сгоревшем якутском селе Бясь-Кюель. Таким образом, в среднем домохозяйства получат помощь в 7,8 млн руб.



По закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» из федерального бюджета предусмотрены выплаты единовременной материальной помощи 10 тыс. на каждого пострадавшего и финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости из расчета за частично утраченное имущество – 50 тыс. руб на человека, за полностью утраченное имущество – 100 тыс. на человека. Региональные власти могут устанавливать и свои выплаты.



По Дальнему Востоку идет волна паводка. Она проходит по территории Амурской области, 16 августа ее ждут в Еврейской области, в Хабаровском крае – 19–21 августа. В течение паводка прогнозируется подтопление до 1,2 тыс. жилых домов. На юге от большой воды уже страдают Краснодарский край и Крым.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в регионе уже закончились деньги для социальных выплат:



«Резервный фонд у нас, к сожалению, был уже обескровлен, потому что у нас еще в марте-апреле прошли штормовые ветры, 140 млн руб. туда потратили, сейчас 227 млн направили на социальные выплаты, всего надо 409 млн».



По его словам, в регионе пострадали 2,7 тыс. домов. Кроме того, губернатор попросил компенсировать 3,3 тыс. домохозяйств потерю урожая и поголовья (цена вопроса 106 млн руб.) Айсен Николаев также попросил 1,5 млрд руб. из Резервного фонда правительства для компенсации потерь в заготовке сена для лошадей и крупного рогатого скота.



В Крыму из-за обильных осадков на территории республики уже с 17 июня действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. За это время подтоплены 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. Пострадавшими признали 4 тыс. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, размер ущерба согласован с федеральными властями уже на сумму 4,7 млрд руб.



На конец июля прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии составил более 1 млрд руб. Ежегодно в России регистрируется от 9 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров. По данным экспертов, в среднем размер ущерба от них ежегодно составляет порядка 20 млрд руб.



Greenpeace утверждает, что в России нужно как минимум трехкратно увеличить финансирование региональных служб по охране лесов, усилить охрану федеральных особо охраняемых природных территорий. Эксперты организации оценивают необходимое финансирование лесного хозяйства примерно в 100 млрд руб. в год, Рослесхоз – более чем в 90 млрд руб. Сейчас все регионы получают немногим более 30 млрд.



По словам главы лесного отдела Greenpeace России Алексея Ярошенко, лес охраняется очень плохо, и происходит это из-за того, что была разрушена система лесоохраны СССР.





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