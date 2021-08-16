Чиновники Серова объяснили, зачем помыли грунтовую дорогу к приезду губернатора

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16 августа 2021, 15:31

Фото: соцсети

Чиновники города Серова к приезду главы региона помыли грунтовую дорогу, чем несказанно удивили не только местных жителей, но и самого губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину как на чудо. Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили», — написал Куйвашев в Instagram. Вот только это как раз и не предусмотрено.

«Полив данной дороги произведён по заявке местных жителей. С целью пылеподавления. Асфальтирование не планируется — в реестре муниципальных дорог она числится как щебёночная», - развели руками власти Серова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Чиновники уральского городка не только креативно встречают начальство, например, мэр Василий Сизиков ввел для коллег «этический кодекс», который запрещает критиковать руководство и обсуждать его решения публично. Кроме того, в кодексе говорится, что женщины обязаны носить волосы до плеч, а длинна юбки должна быть «до колена», мужчины должны не забывать галстуки и чистить ботинки «до блеска». И да, золото и серебро нельзя сочетать вместе, видимо это ранит утонченный эстетический вкус главы города.

Кроме того, чиновникам запрещено «допускать обсуждения в коллективе личных и профессиональных качеств» коллег, перепоручать друг другу свои обязанности, а для продвижения по карьерной лестнице положено использовать только «законные и этичные» методы. Кстати, выполняет ли сам господин Сизиков свои этические требования?

Ранее российские СМИ писали, что несовершеннолетний сын чиновника заработал почти полмиллиона за год. На что чиновник ответил, что это — алименты, которые он выплачивал на протяжении долгих лет.

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