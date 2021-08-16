У омской сироты хотят отнять ребёнка, потому что ей «одна баба сказала»

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16 августа 2021, 14:44

Прокуратура Омской области проверяет работу Дома ребёнка, который отказывается отдавать младенца своей выпускнице. Девушка под давлением другого человека отдала ребёнка в государственное учреждение, и теперь может быть лишена родительских прав.



Всё началось весной текущего года. У Людмилы, выпускницы детского дома, родилась девочка. «Начальница», у которой девушка работает уборщицей, посоветовала ей отдать ребёнка в детский дом, так как она не справится с воспитанием.



Молодая мама после родов была в сложной жизненной и финансовой ситуации, отметила президент ассоциации по защите интересов семьи «Д.О.М.» Алеся Григорьева, занимавшаяся вопросом Людмилы. Отдав ребёнка в приют, она была уверена, что сможет его забрать обратно, но не тут то было. Работники органов власти не обратили внимание на оказанное давление на девушку со стороны другого человека. По факту ей должна была быть оказана помощь, но этого не произошло.



В Министерстве образования региона сообщили об отсутствии навыков у Людмилы по самообслуживанию и воспитанию младенца. Кроме этого её считают умственно отсталой. Но девушка намерена бороться за своего малыша. Она прошла школу молодой матери, получила от участкового и соседей положительную характеристику.





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