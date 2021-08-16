В России уровень пенсий упал до показателей кризиса 2008 года

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16 августа 2021, 14:13

Фото: pixabay.com

Соотношение средней пенсии со средней зарплатой, по данным Росстата, в настоящее время одно из самых низких после кризиса-2008 и составляет около 28%. Минтруд планирует уже с 2021 года начать оценивать соответствие пенсионной системы РФ стандартам Международной организации труда (МОТ).



Итоги развития пенсионной системы после кризиса-2008 ставят вопрос об эффективности принимаемых государством мер, включая пенсионную реформу. Согласно международной Конвенции «О минимальных нормах социального обеспечения», ратифицированной Россией, пенсия должна компенсировать не менее 40% утраченного заработка – таким должен быть коэффициент замещения. В Минтруде утверждают, что «по оценкам экспертов МОТ, параметры российской пенсионной системы соответствуют минимальным стандартам Конвенции», и целевой ориентир – замещение трудовых доходов пенсией на уровне не менее 40% – в России выполняется.



В ведомстве разъясняют, что «коэффициент замещения» – это специальный индикатор, применяемый в международных документах для оценки уровня пенсионного обеспечения. По Конвенции, этот коэффициент исчисляется в отношении не среднего получателя страховой пенсии, а «типового получателя»: мужчины-кормильца и его семьи (домашнего хозяйства). Причем такой кормилец после наступления пенсионного возраста должен быть неработающим и иметь 30 лет стажа.



«При достижении пенсионного возраста (пенсии по старости) типовым получателем является супружеская пара пенсионного возраста, как это определено, «мужчина с женой пенсионного возраста. При расчете коэффициента замещения учитывается весь получаемый доход домохозяйства, включая пенсию жены, а также другие социальные выплаты, например, ежемесячные денежные выплаты», - сообщили в Минтруде.



В пресс-службе ведомства уточнили, что методология МОТ подразумевает не прямое сопоставление усредненных цифр пенсии и зарплаты, а категорийное разделение и учет полного круга доходов. И только при таком подходе и следует достигать целевого ориентира по замещению – не менее 40%. При этом сопоставление средней зарплаты, рассчитываемой по кругу крупных и средних предприятий, со средней назначенной пенсией никогда не было признанным в МОТ коэффициентом замещения.



В Минтруде также отметили, что при использовании показателя Росстата нужно иметь в виду, что в статистике приводится усредненный показатель по всем пенсиям (не только по старости, но и по инвалидности, по потере кормильца, а также социальные пенсии). При этом такое сопоставление, не учитывает федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, а средняя заработная плата не учитывает заработную плату у индивидуальных предпринимателей, да и само значение средней зарплаты «подвержено влиянию сверхвысоких заработных плат».



«По стандартам МОТ мы должны начать оценивать коэффициент замещения только после того, как на пенсию выйдут граждане, которые начали работу после 26 февраля 2020 года», – уточнили в министерстве. Однако в инициативном порядке Минтруд все же начнет проводить оценку соответствия уровня пенсионного обеспечения РФ стандартам МОТ уже с 2021 года, а значит, вскоре россияне все-таки увидят «настоящий» коэффициент замещения.



В настоящее время Минтруд ориентируется на соотношение пенсии по старости неработающих пенсионеров с медианным уровнем заработной платы.



«По результатам 2020 года медианный уровень заработной платы составил 32 422 руб. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2020 год – 16 502 руб. Отношение медианной заработной платы с пенсией составляет более 50%», - сообщил Минтруд.



Эксперты отмечают, что в вопросе измерения относительного уровня пенсий в России путаница возникла уже давно. По словам руководителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, Россия несколько лет назад подписала Конвенцию МОТ, но правительство до сих пор не только не начало регулярную публикацию коэффициента замещения, но и не утвердило методику его расчета.



«Соотношение средней пенсии к медианной зарплате можно рассматривать только как временное грубое приближение для коэффициента замещения», – считает Гурвич.



О своих сомнениях сообщили и в Росстате.



«Сравнивать средние и медианные величины некорректно. Можно сравнить среднюю зарплату со средней пенсией и медианную зарплату с медианной пенсией», – уточнили в ведомстве.





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