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16 августа 2021, 12:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Latvijas karavīri ANO miera uzturēšanas misijās varētu iesaistīties pēc 2014.gada.

Еще вчера, дело было к ночи, министр обороны Латвии Артис Пабрикс попросил идентифицировать тех афганских граждан, которые помогали латвийской миссии в Афганистане, и рассмотреть вопрос о предоставлении им убежища.

По словам г-на Пабрикса, речь может идти максимум о 15 семьях, которым в Афганистане, когда к власти придет группировка «Талибан», может грозить опасность.

А уже сегодня с утра Латвию «облетела» еще одна новость: экс-мэр афганского города Меймене подал прошение о предоставлении убежища в Латвии. Об этом, с утра пораньше, заявил латвийцам министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Сказать, что латвийцы «радужно» восприняли речи г-на Пабрикса – ничего не сказать!

Есть резонные вопросы у населения Латвии: а что делали латышские военные в Афганистане? Кто их туда звал?

А меня все «терзает» вопрос: 20 лет НАТО и их союзники находились в Афганистане (воевали), тратились огромные деньги, а тут… талибы на «мотоциклах», «мопедах» и «велосипедах» за неделю город за городом берут! Как так? А, где же «бравые» военные?

Есть и другой вопрос: а где и за чей счет будут размещать «афганских друзей»? Лично я предлагаю, чтобы пристанище «друзьям» предоставил на своей «вилле» г-н Пабрикс! Когда было принято решение помогать союзникам в Афганистане, то кто латвийцев спрашивал? А теперь, мол, принимайте «гостей».

Я думаю те, кто прошел Афганистан еще в СССР, прекрасно могут рассказать о менталитете этих людей: в лицо улыбаются, но стоит отвернуться – нож в спину! И это реальная картина! Знаю о чем говорю: мой муж прошел этот ад! Выбора не было тогда: предатель или иди служи!

Видимо, г-н Пабрикс не в курсе, что означает слово «шурави»? Это историческое название советских граждан в Афганистане, и не всегда с позитивным подтекстом. Теперь, вероятно, появится «латышский шурави»… Стерпит ли такое «название» коренное-латышское население? Думаю, что нет! Это вам не неграждане, которых власти оскорбляют более 30 лет!

Но вернемся к нашим вопросам! Я их «вывалила», простите, на голову латвийского политолога Яниса Григалиса:

- Янис, а как же так: столько лет НАТО и бравые ребята, например, из Прибалтики находились в Афганистане, а «пришли» талибы и… Кабул взят, а президент бежит, мэр убежище в Европе просит…

- Да, бывает. Это тайна!

- «Кака» такая тайна?

- Мы видим то, что есть! Восток – дело тонкое. Афганистан никогда никому «не покорялся»: вспомни советский период… Также войска ушли, как и сейчас…

- Так если история уже это показала, то зачем ошибки повторять?

- Так мы же не учимся на ошибках… Мы их повторяем.

- А что делали в Афганистане латышские солдаты? Кто их туда звал?

- Как кто? Мы же союзники НАТО!

- А теперь латвийский народ должен принимать беженцев? А ты знаешь, что значит афганская семья? Целые аулы!

- Я хорошо это знаю. А что делать? Тех, кто помогал, а это дипломаты, госслужащие, НАТО, нам, пойми, ждет там смерть… Мы должны принять их…

- А кто платить за это будет? Если г-н Пабрикс «удумал» их принять, то пусть даст приют у себя в доме! Пример покажет.

- А знаешь, дельное зерно в твоих словах есть…

- А вход НАТО в Афганистан, прости, разве не оккупация? Как же так? Правительство Латвии всегда осуждало любую оккупацию… Почему же сейчас не признает, что введение войск в Афганистан – ошибка! Почему не касается этого вопроса? Я так понимаю, что только мертвый СССР ругать легко и приятно…

- Введение советских войск в Афганистан – ошибка… Пока рано говорить… Нужно создать специальный отдел из профессиональных военных, которые хорошо знают Восток… Я говорю о Латвии… Например, «международный отдел безопасности», чтобы не было у нас дальше проблем….

- Ты говоришь о том, что талибы и до нас «дойдут»?

- Я говорю, что нужно создать такой отдел… Думать надо!

- Благодарю.

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