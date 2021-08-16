Еще вчера, дело было к ночи, министр обороны Латвии Артис Пабрикс попросил идентифицировать тех афганских граждан, которые помогали латвийской миссии в Афганистане, и рассмотреть вопрос о предоставлении им убежища.
По словам г-на Пабрикса, речь может идти максимум о 15 семьях, которым в Афганистане, когда к власти придет группировка «Талибан», может грозить опасность.
А уже сегодня с утра Латвию «облетела» еще одна новость: экс-мэр афганского города Меймене подал прошение о предоставлении убежища в Латвии. Об этом, с утра пораньше, заявил латвийцам министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Сказать, что латвийцы «радужно» восприняли речи г-на Пабрикса – ничего не сказать!
Есть резонные вопросы у населения Латвии: а что делали латышские военные в Афганистане? Кто их туда звал?
А меня все «терзает» вопрос: 20 лет НАТО и их союзники находились в Афганистане (воевали), тратились огромные деньги, а тут… талибы на «мотоциклах», «мопедах» и «велосипедах» за неделю город за городом берут! Как так? А, где же «бравые» военные?
Есть и другой вопрос: а где и за чей счет будут размещать «афганских друзей»? Лично я предлагаю, чтобы пристанище «друзьям» предоставил на своей «вилле» г-н Пабрикс! Когда было принято решение помогать союзникам в Афганистане, то кто латвийцев спрашивал? А теперь, мол, принимайте «гостей».
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Я думаю те, кто прошел Афганистан еще в СССР, прекрасно могут рассказать о менталитете этих людей: в лицо улыбаются, но стоит отвернуться – нож в спину! И это реальная картина! Знаю о чем говорю: мой муж прошел этот ад! Выбора не было тогда: предатель или иди служи!
Видимо, г-н Пабрикс не в курсе, что означает слово «шурави»? Это историческое название советских граждан в Афганистане, и не всегда с позитивным подтекстом. Теперь, вероятно, появится «латышский шурави»… Стерпит ли такое «название» коренное-латышское население? Думаю, что нет! Это вам не неграждане, которых власти оскорбляют более 30 лет!
Но вернемся к нашим вопросам! Я их «вывалила», простите, на голову латвийского политолога Яниса Григалиса:
- Янис, а как же так: столько лет НАТО и бравые ребята, например, из Прибалтики находились в Афганистане, а «пришли» талибы и… Кабул взят, а президент бежит, мэр убежище в Европе просит…
- Да, бывает. Это тайна!
- «Кака» такая тайна?
- Мы видим то, что есть! Восток – дело тонкое. Афганистан никогда никому «не покорялся»: вспомни советский период… Также войска ушли, как и сейчас…
- Так если история уже это показала, то зачем ошибки повторять?
- Так мы же не учимся на ошибках… Мы их повторяем.
- А что делали в Афганистане латышские солдаты? Кто их туда звал?
- Как кто? Мы же союзники НАТО!
- А теперь латвийский народ должен принимать беженцев? А ты знаешь, что значит афганская семья? Целые аулы!
- Я хорошо это знаю. А что делать? Тех, кто помогал, а это дипломаты, госслужащие, НАТО, нам, пойми, ждет там смерть… Мы должны принять их…
- А кто платить за это будет? Если г-н Пабрикс «удумал» их принять, то пусть даст приют у себя в доме! Пример покажет.
- А знаешь, дельное зерно в твоих словах есть…
- А вход НАТО в Афганистан, прости, разве не оккупация? Как же так? Правительство Латвии всегда осуждало любую оккупацию… Почему же сейчас не признает, что введение войск в Афганистан – ошибка! Почему не касается этого вопроса? Я так понимаю, что только мертвый СССР ругать легко и приятно…
- Введение советских войск в Афганистан – ошибка… Пока рано говорить… Нужно создать специальный отдел из профессиональных военных, которые хорошо знают Восток… Я говорю о Латвии… Например, «международный отдел безопасности», чтобы не было у нас дальше проблем….
- Ты говоришь о том, что талибы и до нас «дойдут»?
- Я говорю, что нужно создать такой отдел… Думать надо!
- Благодарю.
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