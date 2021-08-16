Джип известной блогерши, набитый «деньгами и оружием», сильно напугал охранников таможни

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2021, 11:48

Фото: cоцсети

Все ради подписчиков и лайков, и даже игры в криминал. Вот только иногда попытка удивить публику заканчивается в отделении полиции. В Москве задержали популярную блогершу Елену Сажину.

Ее джип, набитый «деньгами и оружием», сильно напугал охранников таможенного центра в московском Ховрино. Шутка ли, совершенно новенький Cadillac Escalade заехал на охраняемую территорию и бесцельно разъезжал между грузовых контейнеров.

Уже в полиции выяснилось, что купюры «банка приколов» и оружие ненастоящее, а блогеры выбрали локацию, не зная, что территория охраняется. Полицейским девушка рассказала, что недавно купила машину и вместе со своим парнем решила снять ролик для соцсетей в духе гангстерских 90-х.

Ну что ж, помимо чёрного джипа у Helen Yes в Instagram аж 9 миллионов подписчиков, которых нужно как-то развлекать, а поездка в участок – для блогера тоже экшен.

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