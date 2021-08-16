Андрей Бочкарев: Школу на 2 тыс 100 мест введут в эксплуатацию на территории ТиНАО в 2022 году

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16 августа 2021, 11:20

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в 2022 году в поселении Внуковское на территории ТиНАО введут в эксплуатацию школу на 2 тыс. 100 мест.



«В следующем году вблизи дер. Рассказовка на территории поселения Внуковское ожидается ввод еще одной школы-гиганта на 2 тыс. 100 мест. Здание построит инвестор в составе жилого комплекса «Переделкино Ближнее», - рассказал Бочкарев.



По его словам, в распоряжении учащихся будут просторные, хорошо оборудованные классы, методические кабинеты и специальные мастерские.



«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО реализуется масштабная программа по развитию социальной инфраструктуры. С 2012 года в округе спроектировали, построили и ввели более 90 соцобъектов. До конца 2021 года за счет средств бюджета города и инвесторов планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию несколько десятков школ и детских садов. Всего же до конца 2024 года инвесторы в ТиНАО планируют построить более 100 детских садов и школ», - добавил Андрей Бочкарев.



Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин подчеркнул, что школы, детские сады, и другие социальные объекты, строящиеся в ТиНАО, соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды.



«Учреждения занимают серьезные позиции в рейтинге лучших школ Москвы. Инфраструктурные объекты возводятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным, функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта. Обеспечено комфортное обучение и эффективное использование площадей. При вводе в эксплуатацию здания обеспечиваются оборудованием и мебелью», - пояснил Жидкин, отметив также, что на базе школ в ТиНАО уже открыли тысячи кружков и секций.



В свою очередь депутат Государственной думы Дмитрий Саблин сообщил, что строительство социально важных объектов находится на контроле рабочей группы «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры».



«Совместно с жителями мы регулярно проводим общественные инспекции строящихся объектов, проводим встречи и круглые столы с застройщиками. Благодаря этой работе нам уже удалось ускорить ввод порядка 20 объектов и решить проблемы, сдерживавшие запуск их строительства», - отметил Саблин.





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