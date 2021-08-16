Собянин: До конца года археологи развернут полевые работы на более чем 800 площадках Москвы

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16 августа 2021, 11:10 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за 10 лет столичные археологи обнаружили почти 60 тысяч ценных артефактов.



«Вчера, 15 августа, в России отмечался День археолога. Я от всей души поздравляю специалистов, посвятивших себя важнейшей работе возвращения и исследования богатейшего наследия минувших эпох. Москва - настоящий клад для «историков с лопатой». Археологические исследования проводятся в столице уже более двух веков. И тем не менее каждый год приносит все новые и новые находки», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Он подчеркнул, что археологические работы в Москве вести очень непросто.



«В исторической, наиболее ценной для науки части города, нет пустырей и неиспользуемых территорий, где археологи могли бы развернуться во всю ширь. Проводить раскопки можно только там, где предстоят строительные работы. Но когда стройка начинается, археологи на 100% используют свой шанс», - сообщил мэр столицы.



По его словам, крупнейшей археологической площадкой последних лет стало Зарядье.



«До начала строительства вся территория будущего парка была тщательно исследована специалистами. И оказалось, что, несмотря на пережитые Зарядьем стройки и перестройки, оно сохранило для потомков множество предметов старины. В Зарядье был обнаружен уникальный клад - 34 тыс. серебряных копеек XV-XVII веков. Монеты общим весом более 20 кг находились в трех чернолощеных сосудах: кувшине, фляге и кубышке. Общая сумма накоплений огромна - около 350-380 руб. - это жалованье стрелецкого полковника за 7-10 лет службы», - отметил Сергей Собянин.



Кроме того, в Зарядье археологи обнаружили берестяную грамоту - четвертую берестяную грамоту, найденную в «белокаменной».



«И первую, которая полностью соответствует «новгородскому стандарту». Это не выброшенный за ненадобностью черновик, а полноценное частное письмо. Текст написан «буква к букве» - отчетливым книжным почерком XIV века, на специально подготовленной полосе бересты с заранее обрезанными краями и ровной поверхностью», - добавил столичный градоначальник.



Он уточнил, что все археологические находки, имеющие историческую ценность, передаются в Музей Москвы. Увидеть их можно и в интернете - на виртуальной выставке Мосгорнаследия.



«Нередко в ходе раскопок или работ по благоустройству специалисты обнаруживают остатки фундаментов исторических построек, мостовых и прочие памятники архитектуры минувших столетий. По возможности мы стремимся сделать эти находки частью современной городской среды. Самый известный пример создания археологического музея под открытым небом - фрагмент каменного основания стены Белого города XVI века на Хохловской площади», - написал Сергей Собянин.



По его словам, в 2018 году было сделано «археологическое окно» в Малом Златоустинском пер., где можно увидеть кладку основания северной галереи храма Николы в Столпах XVII века и часть каменной тротуарной вымостки.



«В 2019 году в ходе благоустройства ул. Ильинка археологам удалось уточнить местонахождение фундаментов церкви Николая Чудотворца «Большой Крест». После изучения было принято решение законсервировать их в земле, а на улице обозначить контуры храма с помощью так называемых сигнаций и установить информационные щиты», - пояснил мэр столицы.



В блоге отмечается также, что в общей сложности в Москве создано уже 26 археологических музеев под открытым небом, из них 16 - за последние 10 лет.



Мэр Москвы добавил, что до конца этого года полевые работы будут развернуты в столице на более чем 800 площадках.



«Самые интересные из них - на территории Воспитательного дома в Китайгородском проезде и Новодевичьего монастыря, на месте бывших Теплых торговых рядов Китай-города, а также на пересечении ул. Сретенка и Пушкарева пер. В «новой» Москве продолжаются раскопки на территории исторической усадьбы «Измалково». А значит - нас ждут новые интересные находки», - заключил Сергей Собянин.





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