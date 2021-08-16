Международные требования пенсионного обеспечения начнут выполняться в России для работников, начавших работать с 2020 года

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2021, 11:08

За последние 13 лет размер средней пенсии по отношению к зарплате работников российских организаций оказался самым низким.



Это говорит о том, что правительство РФ предпринимает недостаточно мер для преодоления кризиса. В Международной организации труда пенсионную систему России считают не соответствующей стандартам. Эксперты опираются на Конвенцию №102, гарантирующую минимальные нормы социального обеспечения граждан. В Министерстве труда заявляют, что пенсионное обеспечение в стране не должно отталкиваться от данного документа. При этом ведомство Антона Котякова признало соответствие параметров российской пенсионной системы минимальным требованиям международного соглашения.



К тому же документ прописывает требования для сегодняшних работников, а не пенсионеров. Стандарты новой пенсии начали формироваться после ратификации Россией данного документа. Согласно положению Конвенции, требования пенсионного обеспечения начнут выполняться в России для работников, которые начали трудовую деятельность с 2020 года. Соответственно выполнение положений документа российским правительством наши граждане «увидят и почувствуют» не скоро. Для начала потребуется утвердить методику расчёта пенсий с учётом международных требований.





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