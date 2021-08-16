Родители первенцев получили в Приморье единовременную поддержку

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2021, 11:06

Первый ребёнок родился в трёх тысячах трёхстах семьях Приморья. На единовременные выплаты родителям с начала года направлен почти 101 миллион рублей.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, 97,8 миллиона рублей на единовременные выплаты предоставил федеральный бюджет, ещё 3,1 миллиона рублей – краевой. Кроме того, доплаты в общей сумме 27,7 миллиона рублей получили мамы, родившие первенца в возрасте от 18 до 25 лет.

В ведомстве напоминают, что единовременную выплату на первого ребёнка могут получить абсолютно все семьи без предъявления требований к доходам родителей. Необходимо только, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела российское гражданство. Когда появился федеральный закон, губернатор края Олег Кожемяко принял решение поддержать молодых мам и региональной доплатой.

«Размер единовременной выплаты всем родителям первенцев в этом году составляет тридцать тысяч восемьсот рублей. Региональную доплату дополнительно получили одна тысяча двести женщин. Это плюс девятнадцать тысяч двести рублей. Таким образом, размер единовременной поддержки в молодых семьях составил пятьдесят тысяч рублей», – отмечает руководитель министерства Светлана Красицкая.

Важно: в Приморском центре социальной поддержки напоминают, что подать заявление на выплату нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка. Сделать это можно с помощью Социального портала Приморского края или обратившись в МФЦ.

Также отметим, что в крае реализуется региональная госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости