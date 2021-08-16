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Правительство усилит защиту русскоязычного населения за рубежом

, 10:09

Правительство усилит защиту русскоязычного населения за рубежом

Участившиеся проявления русофобии в бывших советских республиках вызвали острый отклик в России и стремление русского народа к защите «своих соотечественников», находящихся в других странах.

Особо остро проблема стоит в Среднеазиатских государствах. Здесь русские являются чужаками, конкурентами для государствообразующих народов. Вернуться оперативно в Россию они не могут из-за отсутствия гражданства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что Советского Союза больше нет, как нет и дружбы народов между людьми.

Не менее сложная ситуация у русского населения, проживающего на Украине. Они вынуждены общаться на «мове» во всех государственных учреждениях. Национализм в бывших республиках вызывает много спорных вопросов. Большинство законов в республиках принимается с нарушением прав человека на использование родного языка. Выходом из ситуации государственники видят упрощенное предоставление российского гражданства русским за рубежом.

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