Соловьев ответил Пашаеву на обвинения в неприязни к азербайджанцам из-за измены жены: «Нестрастный человек»

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16 августа 2021, 09:32 Источник: URA.RU

Владимир Соловьев, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на обвинения Эльмана Пашаева, бывшего адвоката актера Михаила Ефремова, в неприязни к азербайджанцам из-за измены его супруги.

В опубликованном накануне видеообращении Пашаев утверждает, что бывшая жена Соловьева по национальности армянка. По словам юриста, она изменила телеведущему с азербайджанцем. Теперь журналист в своих программах критикует весь азербайджанский народ и Пашаева лично. Завершает он свою речь тем, что отказывает Соловьёву в праве называть себя мужчиной.

Телеведущий отреагировал на обвинения Пашаева, отметив, что у него не было жены армянки, и тем более измен.

«У меня прекрасные отношения со всеми женами. Пашаев несчастный человек, это очень смешно», - добавил Соловьев.

По данным открытых источников, журналист был женат два раза. С 2001 года Соловьев находится в браке с Эльгой Сэпп. Женщина имеет эстонские и немецкие корни.

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