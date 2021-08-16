Заксобрание Челябинской области переходит на удаленку

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16 августа 2021, 08:41 Анна Семенова

Заседания будут проводиться по видеосвязи. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

О том, что парламентарии, начиная с этой недели, будут работать дистанционно, сообщает сайт Ura.ru. Председатель ЗСО Владимир Мякуш пояснил, что заседания будут проводиться по видеосвязи из-за обострения ситуации с ковидом. В июне здание заксобрания пришлось обрабатывать специалистам, так как один из депутатов заболел коронавирусом.

О снижении количества заболевших речь пока не идет. Каждый день цифры только растут. С субботы на воскресенье был побит очередной антирекорд по смертности – с ковидом не смогли справиться 20 человек.

Подъем заболеваемости в регионе ждут в сентябре, когда выйдут на учебу школьники и студенты. Однако переводить учеников на дистант не планируется, в школах будут приняты все меры по недопущению очагов заболевания.

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