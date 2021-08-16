С поличным при получении взятки задержан главный борец с коррупцией питерской таможни
16 августа 2021, 08:44Источник:
112
В Петербурге сотрудниками управления «К» ФСБ с поличным при получении взятки задержан главный борец с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении начальник службы по противодействию коррупции Максим Розсыпало.
На высокопоставленного таможенника заведено уголовное дело по статье 290 УК РФ, получение взятки в крупном размере. За год, пока Розсыпало находился в должности, он успел изрядно насолить свои подчиненным, которые его, собственно, и сдали. Они писали докладные вышестоящему начальству в Москву, жалуясь не противоправные действия офицера, но они игнорировались. Пока материалы не попали в ФСБ.
Кроме того, по данным источников, борец с коррупцией ну очень сильно любил выпить, а с этим в камере сейчас будет очень сложно.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.