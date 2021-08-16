С поличным при получении взятки задержан главный борец с коррупцией питерской таможни

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16 августа 2021, 08:44 Источник: 112

В Петербурге сотрудниками управления «К» ФСБ с поличным при получении взятки задержан главный борец с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении начальник службы по противодействию коррупции Максим Розсыпало.

На высокопоставленного таможенника заведено уголовное дело по статье 290 УК РФ, получение взятки в крупном размере. За год, пока Розсыпало находился в должности, он успел изрядно насолить свои подчиненным, которые его, собственно, и сдали. Они писали докладные вышестоящему начальству в Москву, жалуясь не противоправные действия офицера, но они игнорировались. Пока материалы не попали в ФСБ.

Кроме того, по данным источников, борец с коррупцией ну очень сильно любил выпить, а с этим в камере сейчас будет очень сложно.

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