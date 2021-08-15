Паломники устремились на религиозный праздник в латвийскую Аглону

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15 августа 2021, 20:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сотни паломников собрались в Аглоне на традиционный религиозный праздник – день Вознесения Пресвятой Девы Марии. Аглонская базилика – центр латвийского католицизма.

Аглонская базилика была построена в 18 веке. Кстати, единственный в стране храм со статусом малой базилики. Это часть культурно-исторического наследия Латвии.

Десятки тысяч верующих со всех концов Латвии и из-за рубежа стекаются в Аглону на праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии 15 августа. Многие верующие, превозмогая трудности, идут пешком от Риги до Аглоне (около 228 км).

И в этом году паломники посетили Аглону, но… Из-за ограничений во время пандемии сакральная площадь Аглонской базилики разделена на две зоны: для тех, кто имеет ковид-сертификаты, и кто невакцинирован.

Верующие, у которых нет прививки должны были зарегистрироваться заранее, более того, должны были предоставить отрицательный тест на ковид, чтобы поучаствовать в службе. Чтобы соблюдались ограничения, поток людей регулируется земессаргами, полицией.

Сама базилика закрыта, люди могут попасть к святилищу Аглонской Богоматери.

Что думают латвийцы?

«Видимо, конец уже близок, коль церковь разделили»

«Кто же народ делит? Как же можно? Число зверя уже наступает…»

«Жаль, что так… Забыли Иисуса. Пресвятая Дева плачет… Разве же так Спаситель хотел?»

Нет, не хотел! Видимо, «нечисть» правит бал… Господи, вступись!

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