Будапешт: величие, огни и улыбки

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15 августа 2021, 19:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Я очень люблю ночные города: они скрывают в себе то, что днем точно не увидишь... Будапешт... Этот город прекрасен днем, а ночью он превращается просто в сказку.

Удивительно, но столица Венгрии «произошла» в результате слияния трех городов на берегах Дуная: Пешта, Буды и Обуды. Кстати, Будапешт – девятый город по величине в Европейском Союзе.

Что мы знаем о Будапеште?

Конечно, термальные источники, гуляш, гора Геллерт, память о Средневековье…

Напомним, Будапешт состоит из «нескольких» частей: хотите «попасть» в Средневековье, то следует отправиться в Буду! Это реальный дух истории, который считается одним из красивейших мест старой Европы. Тут все пропитано историей… Создается такое ощущение, что ты словно на съемочной площадке исторического фильма.

Местные жители очень хвалят гору Геллерт, но я «побоялась» ее посетить из-за легенды: говорят, что жил праведник Святой Геллер, который был убит язычниками во время восстания против христианской веры в 1046 году. Месть язычников была жестокой: Святого Геллера посадили в бочку с гвоздями и скатили с горы… Говорят, что эта гора – место силы в Венгрии…

Но я не решилась испытать «эту силу» на себе, а отправилась в Базилику Святого Иштвана. Это католический собор в Будапеште… Он действительно неповторим: длина собора – 87, 4 метра, ширина – 55 метров и высота – 96 метров. Храм построен в стиле неоклассицизма, и представляет равносторонний крест. Собор строился на протяжении 54 лет. Началось строительство в 1851 году, а освящен он был в 1905 году. Если можно одним словом описать собор, то – величие!

Если вы хотите «изучить» венгерский парламент, то это лучше сделать ночью: он сияет огнями и от него невозможно отвести глаз! Он находится на восточном берегу Дуная и даже чем-то напоминает Вестминстерский дворец… Но меня венгерский парламент, если честно, впечатлил гораздо больше… ночью… Длина здания парламента – 265 м, ширина -118 м. Архитектор такого великолепия Имре Штейндль. Кстати, здание парламента – самое большое в Венгрии: там расположено 691 помещений. Кстати, венгерский парламент – визитная карточка страны.

Что меня поразило в Венгрии – люди. Они спокойны и очень дружелюбны: всегда стараются рассказать историю, ответить на вопросы, показать красоты… А еще они очень гордятся своим Будапештом…

Продолжение следует…

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