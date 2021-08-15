Рига: на стене школы появились рисунки, похожие на «сатанизм»

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15 августа 2021, 18:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийцы в шоке от «художеств» на стене школы в центре Риги: «Мы имеем дело с сатанизмом»…

Мне сложно объяснить задумку «художника»: на стене рижской школы появились рисунки «рогатых», уродливых особей с множеством «глаз»… Как нормальному человеку, простите, адекватному, может такое нравится?

Забавно, но эта «композиция» выполнена на деньги Рижской думы! Как же так? Эскиз на стене школы, созданный, не повернется язык сказать, «художником» Кристианом Бректе по мотивам поздних работ Джеммы Скулме, и воплощенный на поверхности еще одним «художником» Микелисом Мурниексом, похож на «идею сатанизма».

Справка: Джемма Скулме – советская и латвийская художница, народный художник ЛССР, Лауреат Государственной премии СССР. Персональные выставки Скулме проходили в России, Австрии, Германии, Канаде, США. Джемма Скулме – гордость Латвии. Скончалась в 94 года (2019 году).

Кто же додумался так бессовестно «использовать» ее имя? А еще за весь этот «сатанизм» заплатила РД?

Я понимаю, почему латвийцы так окрестили сей «шедевр»: достаточно посмотреть на «работы» Кристиана Бректе… Все пропитано ужасом и числом «зверя»…

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«Я вижу совокупляющуюся пару уродов, тварь с рогами и копытами. И это специально на глазах детей! Ваших детей растлевает государство? Спасите своих детей!»

«Действительно, а почему из многообразия художников нужно было выбрать это? Не находите ничего сатанинского? Думаете, что финансирование такого «проекта» РД – случайно?»

«Это явно сатанизм. Школу «пометили».

Если честно, то, когда говорят, что, мол, мэр Стакис виноват… Правда в этом есть – глава города. Но, а где же были другие депутаты РД? Они не знали об этом? Тогда, что они делают в РД? Зачем их тогда рижане выбирали? Были моменты, когда я лично спрашивала депутатов оппозиции РД, например, о столбиках, коммунальных платежах и т.д. Ответ удивлял: «а что тут можно сделать? Так мэр решил». А вы то зачем тогда в РД? Язык, простите, в муфту засунули и ждете чего?

Ясно и другое: видимо, число «зверя» в чести в Риге…

К. Бректе

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