Рабинович не верит в появившуюся версию гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова

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15 августа 2021, 18:33

Константин Павлов, фото: facebook.com/Konstantin.Pavlov

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ)

Константин Павлов в воскресенье найден мёртвым на веранде своего сельского дома.

О гибели 48-летнего Павлова сообщили его соратники. Константин Павлов найден мертвым. Депутат Верховой Рады Украины от ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал в Facebook фото с места гибели Павлова и написал, что не верит в предварительную версию о самоубийстве соратника, появившуюся в СМИ. "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселым, рассказывал о своих планах", – пишет Рабинович.

Генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский также написал о смерти Павлова и добавил информацию: "Уже говорят, что в область груди".

Украинские СМИ пишут в воскресенье, что Константина Павлова нашли с огнестрельным ранением на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и СБУ, первый заместитель мэра Константин Беликов, бывший городской голова Юрий Вилкул.

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