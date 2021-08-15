Аргументы Недели Общество 13+

Рабинович не верит в появившуюся версию гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова

, 18:33

Рабинович не верит в появившуюся версию гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова
Константин Павлов, фото: facebook.com/Konstantin.Pavlov

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ)
Константин Павлов в воскресенье найден мёртвым на веранде своего сельского дома.

О гибели 48-летнего Павлова сообщили его соратники. Константин Павлов найден мертвым. Депутат Верховой Рады Украины от ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал в Facebook фото с места гибели Павлова и написал, что не верит в предварительную версию о самоубийстве соратника, появившуюся в СМИ. "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселым, рассказывал о своих планах", – пишет Рабинович.

Генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский также написал о смерти Павлова и добавил информацию: "Уже говорят, что в область груди".

Украинские СМИ пишут в воскресенье, что Константина Павлова нашли с огнестрельным ранением на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и СБУ, первый заместитель мэра Константин Беликов, бывший городской голова Юрий Вилкул.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Украинская «Крымская платформа» является «очень серьезной угрозой» для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы высказал политолог Денис Денисов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью