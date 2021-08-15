Рабинович не верит в появившуюся версию гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ)
Константин Павлов в воскресенье найден мёртвым на веранде своего сельского дома.
О гибели 48-летнего Павлова сообщили его соратники. Константин Павлов найден мертвым. Депутат Верховой Рады Украины от ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал в Facebook фото с места гибели Павлова и написал, что не верит в предварительную версию о самоубийстве соратника, появившуюся в СМИ. "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселым, рассказывал о своих планах", – пишет Рабинович.
Генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский также написал о смерти Павлова и добавил информацию: "Уже говорят, что в область груди".
Украинские СМИ пишут в воскресенье, что Константина Павлова нашли с огнестрельным ранением на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции и СБУ, первый заместитель мэра Константин Беликов, бывший городской голова Юрий Вилкул.
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