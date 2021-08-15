Смольный начал сушку явки на выборы в ЗакС сообщением о 4-ой волне коронавируса

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15 августа 2021, 18:03

Александр Беглов

Губернатор Александр Беглов заявил о грядущей волне коронавируса и призвал жителей вакцинироваться. Однако риторика главы города диссонирует с действиями Смольного. Несмотря на ожидание совсем скорого всплеска заболеваемости, почему-то закрываются ковид-стационары. Возможно, причина алармизма Беглова заключается в предстоящих выборах. Смольному, стремящемуся провести своих кандидатов в ЗакС, выгодно пугать жителей COVID-19 для понижения явки.

Александр Беглов заявил, что осенью в Петербурге ожидается четвертая волна коронавируса. Потому глава города призвал жителей вакцинироваться.

«Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надёжное оружие против вируса — вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто ещё не вакцинировался, сделать прививку», - говорил Беглов.

Заявление губернатора об очередной волне коронавируса диссонирует с действиями и риторикой Смольного. Ранее власти города заявляли о стабилизации ситуации с COVID-19, снижении заболеваемости и выходе на плато. В связи с этим было объявлено о переводе в штатный режим ковид-стационаров, в том числе федеральных. В ближайшее время прием пациентов прекратит Городская больница № 33, Северо-западный медуниверситет имени Мечникова и другие учреждения. Помимо этого, в экспертном сообществе ожидают прорывной рост заболеваемости в начале зимы.

Несоответствие заявлений текущей обстановке заставляет задуматься о том, что губернатор может вести информационную кампанию по запугиванию жителей коронавирусом в преддверии осенних выборов. COVID-19 в сегодняшних политических реалиях выгоден Беглову. Городские СМИ неоднократно сообщали, что Смольный планирует провести своих кандидатов в ЗакС, и начавшаяся избирательная кампания уже сопровождается многочисленными нарушениями, фальсификациями в угоду своим кандидатам. Коронавирус может стать хорошим прикрытием для махинаций во время голосования.

Например, медики и власти постоянно напоминают, что коронавирус особо заразен в замкнутых помещениях при большом скоплении людей. Между тем, это то, чем характеризуются выборы в Петербурге – огромными очередями избирателей на УИКах, скоплением наблюдателей. Запуск «пугачей» может снизить явку петербуржцев в дни голосования и дать возможность выгонять неугодных наблюдателей под предлогом несоблюдения социальной дистанции и санитарных норм. Это хорошее подспорье для замены работниками избирательных комиссий, лояльных администрации, подписных книг, вбросов бюллетеней из-за отсутствия цифрового голосования и иных махинаций. Все технологи знают, что чем меньше явка, тем проще проворачивать схемы. Таким образом с минимальными рисками Смольный Беглова смог бы провести своих кандидатов.

Коронавирус также удобен Смольному в связи с возможностью устанавливать ограничения на массовые мероприятия. Их ужесточение дает легальное основание не согласовывать протестные акции любого формата, даже пикеты. А стихийные и незаконные оперативно разгонять.

Проверить, что на самом деле происходит в Петербурге с COVID-19 и понять, обманывает Беглов с уровнем заболеваемости или нет, будет сложно. С июня Смольный не публикует региональную статистику по коронавирусу, числу госпитализаций и смертности. Нужная информация давно заменена на справочные материалы о вакцинации.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов потребовал от губернатора Беглова полной или частичной отмены существующих запретов на массовые мероприятия. По мнению омбудсмена, ограничения не соответствуют эпидемиологической обстановки и препятствуют предвыборной агитации.

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