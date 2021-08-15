В Челябинской области стало на 45% больше разводов

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15 августа 2021, 17:28 Анна Семенова

Разводов в Челябинске стало больше. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Правда, количество свадеб тоже увеличилось.

Специалисты Челябинскстата подсчитали, сколько на Южном Урале создается браков, а сколько распадается. Период взяли с января по май 2021 года. Выяснилось, что семью создали 6532 пары. И это на 32,8% больше, чем за тот же период 2020 года. Официально расстались при этом 7118 супружеских пар. И это на 45,4% больше, чем в 2020-м.

Новорожденных в регионе стало больше на 0,8%, на свет появилось 13445 детей. Но и число умерших увеличилось, увы, намного больше, на 12,2%. Таким образом, количество смертей превысило число рождений на 7644 человека.

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