В Челябинской области стало на 45% больше разводов
15 августа 2021, 17:28 Анна Семенова
Правда, количество свадеб тоже увеличилось.
Специалисты Челябинскстата подсчитали, сколько на Южном Урале создается браков, а сколько распадается. Период взяли с января по май 2021 года. Выяснилось, что семью создали 6532 пары. И это на 32,8% больше, чем за тот же период 2020 года. Официально расстались при этом 7118 супружеских пар. И это на 45,4% больше, чем в 2020-м.
Новорожденных в регионе стало больше на 0,8%, на свет появилось 13445 детей. Но и число умерших увеличилось, увы, намного больше, на 12,2%. Таким образом, количество смертей превысило число рождений на 7644 человека.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.