Новую набережную в Челябинске откроют 16 августа

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15 августа 2021, 17:14 Анна Семенова

Ве работы на сегодняшний день завершены и горожане уже полюбили это место. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Все работы уже доделаны и люди активно прогуливаются в новом месте.

Долгожданное новое место для прогулок готово к официальному открытию. Пространство за «Мегаполисом» преобразилось и стало местом притяжения горожан.

Общая концепция здесь выдержана в пляжном стиле. На набережной можно полежать на деревянном шезлонге под огромным зонтиком, посидеть на барном табурете, глядя на реку. Ограждение будет прозрачным, так что вид на воду не перекрыт.

Челябинцы не могли дождаться окончания работ, уже несколько недель они гуляют и катаются на велосипедах в новом месте. С завтрашнего дня, 16 августа, набережная будет сдана официально, но никаких мероприятий в связи с этим не планируется.

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