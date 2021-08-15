Аргументы Недели Общество 13+

На трассе Новороссийск – Керчь движение автомобилей затруднено из сильного дождя и подтопления

, 16:32

На трассе Новороссийск – Керчь движение автомобилей затруднено из сильного дождя и подтопления
фото из соцсети ВКонтакте паблик "Суперновости Новороссийска"

На федеральной автодороге Новороссийск - Керчь в районе посёлка Ленинский путь осложнено движение автомобильного транспорта из-за сильного дождя. В мэрии Новороссийска со ссылкой на сотрудников Госавтоинспекции предупредили водителей о пробке на дороге.

В ГИБДД обратились к жителям с просьбой воздержаться от поездок в данном направлении. На месте работают сотрудники экстренных служб.

На Кубани в Анапе и Темрюке за минувшие сутки выпала годовая норма осадков. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил эту информацию президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в регионах РФ.

Сегодня утром стало известно, что на разрушенной трассе «Новороссийск – Керчь» под Анапой движение машин восстановили. В Темрюкском районе дождь усиливается.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Политолог Денисов назвал «очень серьезной угрозой» для России украинскую «Крымскую платформу»

Украинская «Крымская платформа» является «очень серьезной угрозой» для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы высказал политолог Денис Денисов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью