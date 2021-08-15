На трассе Новороссийск – Керчь движение автомобилей затруднено из сильного дождя и подтопления

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15 августа 2021, 16:32

фото из соцсети ВКонтакте паблик "Суперновости Новороссийска"

На федеральной автодороге Новороссийск - Керчь в районе посёлка Ленинский путь осложнено движение автомобильного транспорта из-за сильного дождя. В мэрии Новороссийска со ссылкой на сотрудников Госавтоинспекции предупредили водителей о пробке на дороге.

В ГИБДД обратились к жителям с просьбой воздержаться от поездок в данном направлении. На месте работают сотрудники экстренных служб.

На Кубани в Анапе и Темрюке за минувшие сутки выпала годовая норма осадков. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил эту информацию президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в регионах РФ.

Сегодня утром стало известно, что на разрушенной трассе «Новороссийск – Керчь» под Анапой движение машин восстановили. В Темрюкском районе дождь усиливается.

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