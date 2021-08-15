Аналитики сообщили, что 69% россиян открыли для себя новые направления для путешествий по стране в период пандемии

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15 августа 2021, 09:48

Калининград, pixabay.com

Аналитики провели исследование и установили, какие новые города и страны россияне впервые посетили за время пандемии. Информация об этом в воскресенье поступила в распоряжение журналистов.

Согласно последним данным, 69% участников опроса сообщили, что в период пандемии COVID-19 выбирали для путешествий по стране новые направления.

11,8% респондентов впервые побывали в городах Краснодарского края. С Крымом, в частности с Ялтой и Симферополем, за вышеуказанный период познакомились 10,6% опрошенных, а с Калининградом и курортами Балтийского моря – 9,6%.

8,7% россиян впервые побывали в Дагестане, 5% – в Карелии, 4,6% – на Алтае, 4,3% – в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Как сообщает RT, Татарстан открыли для себя 3% опрошенных, Нижний Новгород – 2,5%, Ставропольский край – 2,1%.

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