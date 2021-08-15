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Правила Базового гардероба

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Правила Базового гардероба
Фото из открытых источников

Базовый гардероб - это основа. Фундамент вашего функционального и классного гардероба. Для создания базового гардероба не требуется много усилий, но благодаря ему, вы упростите себе жизни. БГ может состоять из 5-10 вещей, каждая из которых будет основой вашего образа.

Какие цвета чаще всего прослеживаются в базаром гардеробе?

Как правило это чёрные, белые, серые и бежевые цвета. В цветовой палитре не должно быть ярких красок. Они могут быть лишь в деталях и создавать акцент в образе (яркие цвета - лишь деталь.)

Из каких вещей состоит базовый гардероб 2021?

1. Футболка. Цвет или чёрный, или белый, в идеале конечно же иметь оба варианта. Крой обязательно свободный. Никаких приталенных вещей, оверсайз - главное слово 2021 года.

Правила Базового гардероба

2. Обязательный атрибут базового гардероба это белая рубашка. Это основа основ. Из неё можно собрать десятки образов, как на повседневную носку так и на выход. Рубашка должна быть плотная, белая с четким воротником, на размер больше в идеале мужская.

Правила Базового гардероба

3.  Водолазка. Лучше всего чёрная. В идеале облегающая, без лишних деталей в виде пуговиц и прочей ерунды.

Правила Базового гардероба

4. Худи. Худи - это кофта с капюшоном. Здесь есть один главный критерий при выборе к чему лучше обратить внимание, это объём. Вещь должны быть очень большая и выглядишь мешковато, но при этом не висеть. Цвет не важен, вы можете выбрать любой цвет из палитры базового гардероба.  

Правила Базового гардероба

5. Джинсы. Прямой крой, опять же свободные, но лучше отталкиваться от своих параметров. Главное правило, никакой низкой посадки, только завышенная талия.

Правила Базового гардероба

6. Треники. Подчеркивающие вашу талию, они должны быть на резинке и не в коем случае не прилегать плотно к телу.

Правила Базового гардероба

7. Юбка. В этом пункте так же все индивидуально. Нужно отталкиваться от своей фигуры и роста. Если вы предпочитаете длинные юбки, то вам лучше выбрать что-то шелковое и легкое. Если же короткое то вам следует остановится но юбке цилиндр. 

Правила Базового гардероба

8. Маленькое чёрное платье. Сейчас на пике популярности платье - ночнушка. Шелковое, маленькое и очень элегантное платье.

Правила Базового гардероба

9. Самая интересная и легкая часть это обувь. Здесь будет всего 2 пункта. Первое это кроссовки. Идеально подойдут белые Airforce. Их вы сможете сочетать как с платьем так и с джинсами.

Правила Базового гардероба

10. Так же вы можете приобрести туфли на высоком каблуке. Сейчас очень популярны модели с квадратным носом, такие модели туфель продемонстрировал модный дом Bottega Venette в своём показе весна - лето 2020.

Правила Базового гардероба

11. Так же на холодное время года можно приобрести грубые ботинки. Таким идеальным вариантом будут Dr.Martens.

Правила Базового гардероба

12. Кожаная куртка. Вновь оверсайз, как понять, что куртка идеальна по размеру? Выбирая свою идеальную косуху, примеряйте ее на своё худи. Так вы сможете носить ее и с тёплыми вещами так и с легкими очень изящными платьями.

Правила Базового гардероба

13. Тренч или пальто. Классический вариант. Эту вещь вы можете взять как и себе по размеру так и на размер или пару больше. Идеальные цвета для такой вещи это бежевый или чёрный, тренч так же может быть в сером цвете.

Правила Базового гардероба

14. Пиджак. Сейчас это хит. Самая модная вещь этого года. Здесь вы можете выбрать что угодно, главное большие плечи.

Правила Базового гардероба

Теперь вы знаете что обязательно должно быть в вашем гардеробе. Именно этот список поможет вам создать базу и правильно и гармонично а самое главное рационально составлять образы и покупать вещи.

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