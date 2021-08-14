Поговорим о котах: ангел-хранитель Бельмондо, Патрик и Рамона и, конечно, Моцарт

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2021, 23:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ангел-хранитель Бельмондо

У меня всегда были собаки… Серьезные собаки. Но в одну минуту все изменилось: мой старший сын подобрал на улице слепого котенка… Он принес его домой, и я взяла его на руки: с тех пор наша любовь стала безусловна…

Я назвала его Бельмондо! В тот момент я только что закончила интервью с прекрасным французский актером и решила, что наш кот будет непременно Бельмондо. Его уже нет со мной несколько лет: Бельмондо умер у меня на руках, спасая нашу семью… Этот маленький слепой котенок оказался смелым бойцом, и взял всю боль на себя! Теперь он мой кошачий ангел-хранитель, который помогает нашей семье из лучшего мира. С тех пор я просто обожаю котов, оберегаю и благодарна им…

И мне захотелось написать об этих удивительных, мистических и таких любимых существах.

Почему многие коты забирают наши проблемы себе? И правда ли это?

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским ветеринаром Дайнисом Кукайнисом:

- Дайнис, действительно ли коты способны чувствовать настроение человека, его недомогание и даже болезни?

- Коты – удивительные животные… Они имеют много «талантов». Могут, например, «построить» нашу жизнь в «услужении» им… Да, а что же далеко ходить? Вот твой нынешний кот Моцарт очень «правильно» вьет из тебя веревки: это он решает, а когда ему обедать, сколько тебе спать… И ты идешь на это…

- Так я же люблю свою животинку!

- Вот я и говорю, что домашние любимцы прекрасно чувствуют состояние хозяина, и являются «термометром», который улавливает смену настроения, и даже недомогание человека. Многие люди замечали, что кот в течении определенного времени может укладываться на одно и тоже место на теле человека… Это, возможно, сигнал. А если он еще мурчит, то с вашей нервной системой будет все ок! Биоэнергетическое взаимодействия кота и человека – научный факт. Думаю, что стоит прислушаться к своему любимцу.

- У каждого такого любимца есть и свой характер. Но есть и те, которые живут сами по себе?

- Конечно, у каждого кошачьего любимца есть свой характер, но и воспитание играет роль. Есть и наследственная генетика. Мне нравятся коты, которых можно приласкать, которые с рук не слезают, ходят за тобой по пятам… Эта породы «Сфинкс», «Бурма», «Сибирская»…

- А русская голубая?

- О… Это настоящие аристократы, в любой ситуации будут сохранять свое кошачье достоинство. Да, они ласковы, но и независимы… Если они не хотят, чтобы их гладили сейчас, то - нет! Эта порода чувствует изменения настроения хозяина и даже подстраивается под него. А вот собак русская голубая в доме… еле терпит…

кот Моцарт

- У меня хаски и голубая мирно живут…

- А лидер кто?

Заяне

- Моцарт, конечно!

- И я об этом говорю. Твой Моцарт всегда доказывает свое превосходство перед хаски: есть из его миски, висит на хвосте у собаки и т.д. Да, они в одной «стае», но хозяин – ты! Ты приучила их жить мирно.

- А у моей приятельницы сфинкс…

- Это удивительное животное: бесшерстная кошка с характером собаки. Вот эта порода-компаньон, она нуждается в постоянном внимании. Если русская голубая иногда предпочитает одиночество, то сфинкс – нет. Эта порода всегда должна чувствовать внимание к своей персоне, сидеть на коленях, слушать разговоры, кстати, великолепно уживается и с другими животными, совсем неагрессивная и имеет очень высокий интеллект… Вот вам две породы, и они совершенно разные по своему характеру…

Патрик и Рамона

Вполне возможно, что Дайнис прав: я знаю, что у приятельницы Рамоны Петравичи есть Сфинкс Патрик: сладкий до невозможности, и спит, кстати, в ее кровати…

Рамона Петравича: «Патрик – наш любимец. Когда я прихожу домой, то он меня встречает, радуется, хочет внимания… Да, он спит в нашей кровати с мужем! И это даже я не буду обсуждать! Патрик – член семьи!»

Продолжение следует…

В следующей статье речь пойдет о двух отважных девушках: россиянке Ирины, которая спасает котов, и латвийской школьницы Дане, которая посвятила жизнь нашим братьям меньшим…

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