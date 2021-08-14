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Капсульный гардероб: для чего он нужен и как его собрать?

, 22:29

Капсульный гардероб: для чего он нужен и как его собрать?

Ну что же, для начала нужно разобраться что же такое капсульный гардероб.

Капсула - это гардероб вещи в котором легко комбинируются между собой.

Если вы имеете капсульный гардероб, значит вы с лёгкостью можете экономить огромное количество своих денег. Ведь капсула, сдерживает.

Основные правила капсюльного гардероба:

• Выбрать стиль. Стиль может быть классический или спортивный, их существует огромное количество.

Капсульный гардероб: для чего он нужен и как его собрать?

• Цветовая палитра. Для правильного определения вашей цветовой гаммы, вы можете открыть цветовой круг и благодаря этому приспособлению выбрать правильные для вас оттенки и цвета.

Капсульный гардероб: для чего он нужен и как его собрать?

Капсульный гардероб: для чего он нужен и как его собрать?

• Ваша изюминка. Отличительная черта, в образе должен быть акцент, это может быть большое количество аксессуаров или очки. Но этого должно быть не много и обязательно этот элемент должен подходить к каждому вашему образу.

Капсула как круг, не имеет конца, каждая вещь идеально сосчитается с другой, благодаря этому из небольшого количества вещей можно собрать десятки разных образов.

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