Капсульный гардероб: для чего он нужен и как его собрать?

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2021, 22:29 Кристина Косинова

Ну что же, для начала нужно разобраться что же такое капсульный гардероб.



Капсула - это гардероб вещи в котором легко комбинируются между собой.

Если вы имеете капсульный гардероб, значит вы с лёгкостью можете экономить огромное количество своих денег. Ведь капсула, сдерживает.

Основные правила капсюльного гардероба:

• Выбрать стиль. Стиль может быть классический или спортивный, их существует огромное количество.

• Цветовая палитра. Для правильного определения вашей цветовой гаммы, вы можете открыть цветовой круг и благодаря этому приспособлению выбрать правильные для вас оттенки и цвета.

• Ваша изюминка. Отличительная черта, в образе должен быть акцент, это может быть большое количество аксессуаров или очки. Но этого должно быть не много и обязательно этот элемент должен подходить к каждому вашему образу.

Капсула как круг, не имеет конца, каждая вещь идеально сосчитается с другой, благодаря этому из небольшого количества вещей можно собрать десятки разных образов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости