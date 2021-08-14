Житель Свердловской области смог отсудить у автосалона около 500 000 рублей за навязанную опцию

В Свердловской области жителю удалось отсудить у одного из автосалонов сумму в размере порядка 500 000 рублей за навязанную услугу. Этой информацией поделился юрист, который помогал мужчине.
Специалист отметил, что опция “оказалась пустой и ненужной для потребителя”. По словам юриста, дополнительная услуга обошлась местному жителю в 160 000 руб. Адвокат подчеркнул, что от клиента автосалону поступили претензии, однако никакой реакции не было, после чего мужчина и отправился в суд.
Источник сказал, что гражданам, приобретающим транспортное средство в кредит, довольно часто навязывают дополнительные опции. Комментарии от компании, которая реализовала жителю Свердловской области автомобиль, не поступали.
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