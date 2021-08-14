Почему «падает» рейтинг нынешнего правительства Латвии

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14 августа 2021, 19:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Toms Kalnins / EPA; На фото: Президент Латвии Эгилс Левитс

Очередные опросы населения Латвии, увы, показали, что рейтинг, например, президента Латвии Эгилса Левитса немилосердно падает. Об этом уже открыто говорят латвийские политологи.



Совсем недавно, латвийский политолог Филипп Раевский рассказал СМИ, что работу президента Латвии оценивают лишь 25% жителей страны, и это исторический антирекорд!



«Я думаю, что это недоверие очень связано с тем недоверием общества к правительству. Проблема президента в том, что он как бы сам своей деятельностью очень себя как бы «соединил» с правительством. Он везде защищал премьер-министра Кариньша и это правительство. Пока он будет петь дуэтом с Кариньшем, то не думаю, что ему будет светить что-то лучшее»,- заявил политолог.



Что касается 25%, то я очень сомневаюсь: г-н Раевский – «государственный» политолог и лучше знает, но я не видела этих «опросов». Но сделала свои!



Особенно, мне понравилось высказывание одного товарища под ником «25%»:



«Такому политтехнологу я бы ни копейки не заплатил. Сидеть в резиденции, не отвечать и лишь на Новый Год допустимо поздравить жителей страны. Вот мой мудрый совет, бесплатный. Самый прикол, что после всего, что он успеет еще «сделать», он до конца жизни будет жить в роскоши за наш счет. Реальное, извините, днище. Какие 25%? Ну не может в стране каждый четвертый быть клиническим… Очевидно, даже самому «упоротому»… Ну, может, 5%...»



Есть еще одно мнение из социальных сетей: «Нууу… кто девочку кормит, тот и танцует… 25%??? «Политтехнологи», видимо не исключение».



Балтийское бюро «АН» обратилось за комментариями к политологу Янису Григалису:



«Я не проводил, конечно, опрос, но рейтинг у президента Латвии не особо большой. Что будет дальше? Скоро выборы и я не вижу состав нынешнего правительства в Сейме… Уж точно не на лидирующих позициях. Есть, конечно, в нынешнем составе профессионалы, то, увы, их мало! Прискорбно. Если президент не поменяет «команду», то ничего хорошего с рейтингами не произойдет. В истории были случаи, когда, при правильном подходе, рейтинг президента возрос. Менять, менять, менять команду… Я понимаю, что, например, латыши до сих пор не могут смириться с не очень хорошим знанием латышского языка у четы Левитов. Недавно была программа, где выступала супруга президента, которая говорила с огромным акцентом… Я все понимаю, но куда смотрит пресс-служба? Это совершенно не такие уж мелочи… Из этого складывается мнение и доверие… Менять…»



До сих пор латвийцы не могут понять, а кто на самом деле Эгилс Левитс?



Меня просто «убили» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке:



«А никто не знает… То, что мы видим – одно: улыбчивый, на позитиве, энергичный, умеет говорить… и все! А, что у него в голове и душе, поверьте, никто не знает! Это вам не Затлерс, не Берзиньш, не Вейонис… Тех можно было «прочесть», а Левитса – нет… Вроде, он не замешан в международных скандалах, но… не могу сказать пока»



Я бы добавила, что держится президент Латвии от народа «особняком»…

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