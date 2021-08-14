В Латвии выпустили «Лего» в честь ЛГБТ-сообщества

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14 августа 2021, 18:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото взято из интернета

Популяризация ЛГБТ-сообщества в Латвии набирает обороты: партия «Прогрессивные» с большой радостью рекламирует комплект детских конструкторов «Лего», выпущенный в честь ЛГБТ-сообщества. В этом комплекте «особое» место отводится и трансгендерным персонам.

Итак, что за латвийская партия «Прогрессивные», и кому она симпатизирует?

Политическая левоцентристская партия Латвии. Отстаивает социал-демократические идеи. Открыто симпатизирует ЛГБТ-сообществу.

ЛГБТ-«Лего» создал дизайнер Мэтью Эштон под названием «Каждый прекрасен». Разумеется, данная «игрушка» поддерживает ЛГБТ-сообщества. Отметим, что это детские наборы, которые будут распространяться в Латвии. Кстати, создатель такой «красоты» сам относится к сексуальным нацменьшинствам.

В комплекте «Лего» есть «традиционные» цвета ЛГБТ, но и добавлены новые – черный и коричневый. У всех фигурок, кроме одной, нет конкретной привязки к полу, поскольку они призваны «выражать индивидуальность». А фигурки розового цвета – намек на всех трансвеститов.

«Этот продукт – нечто особенное для нашей компании, потому что он призван почтить разнообразие наших фанатов и членов ЛГБТ. Дизайн сделали простым и броским, чтобы каждый человек мог с гордостью похвастаться им у себя дома», - заявил Эштон.

Страшно то, что совсем недавно компания «Лего» выпустила набор «Семья», где предоставлены фигурки членов семьи, среди которых однополые пары, а такая игрушка создана для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для неокрепших умов!

Что происходит в Латвии? Видимо, скоро стыдно будет признаться, что ты представитель традиционных отношений. Получается, что Латвией будут «управлять» члены ЛГБТ-сообщества?

Балтийское бюро «АН» обратилось с этим вопросом к полковнику КГБ ЛССР в отставке:

«Что скрывать, ЛГБТ-сообщества активно продвигают свои идеи в Латвии. Да, хотят занять ключевые посты, и все это происходит на серьезном уровне. Но есть и другой серьезный уровень, который против их идей. Вот такая «борьба» происходит сейчас в Латвии. Меня беспокоит то, что если к власти придут представители ЛГБТ, то многое изменится, и это скажется на наших детях! И вот тогда, именно в этом случае, латвийцы выйдут на митинги… И все будет очень, очень серьезно. Вы что думаете, мы не понимаем этого? Понимаем… И работа ведется! Вот, вытащили из меня информацию!»

Экс-министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича:

«Мою позицию все в Латвии знают: я представитель традиционной семьи. То, что сейчас происходит, увы, вызывает тревогу: как можно спокойно относиться к тому, что лица нетрадиционной сексуальной ориентации, например, гуляют по парку в центре Риги, и обращаются к подросткам и детям, приглашая их присоединиться к ЛГБТ-сообществу? Вы поймите, возможно, что у подростка, к которому обратились, только что были неудачные личные отношения, которые он сильно переживает! А тут такое участие! Ему говорят, что если не получаются отношения с представителями противоположного пола, то обрати внимание на «свой» пол. Я вижу проблему большую в такой ситуации… Самое страшное то, что будет с нашими детьми? Кто будет рожать детей? Как у однополых пар может появиться ребенок? Получается, что могут изымать детей из традиционных семей? Под любым предлогом? Когда-то я читала интервью с главой МВД Марией Голубевой и меня удивило то, что она открыто говорила, что не испытывала желания иметь детей… Главное то, что уготовил Бог женщине – быть матерью! А что говорить о женщине, которая не желает держать на руках своего ребенка? Нет, мне это… страшно. И подобные идеи такие дамы, если они будут находиться на высоком посту, продвигают. Просто страшный сон! Нужно проснуться!»

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