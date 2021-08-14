«Миллион призов»: организаторы акции рассказали, как избиратели могут выиграть машину или квартиру

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2021, 18:19

Организаторы «Миллиона призов» рассказали, кто и как может выиграть машину или квартиру.

Московские избиратели, которые проголосуют онлайн на выборах в сентябре, станут участниками четвертой акции «Миллион призов». Организаторы дополнили призовой фонд машинами и квартирами, а также увеличили суммы сертификатов.

Инициатива провести «Миллион призов - #ВыбираемВместе» принадлежит московским предприниматели. По их мнению, весомые призы станут стимулом, чтобы москвичи сделали выбор в пользу голосования-онлайн. Учитывая, что осень - время вирусных инфекций, остаться дома и сделать свой выбор на компьютере и телефоне гораздо безопаснее для здоровья, отметил совладелец ресторанного холдинга RestArt Vasilchuk Brothers, главный управляющий проекта «Депо» Алексей Васильчук.

Голосуют онлайн

Главное условие программы - регистрация на участие выборах дистанционно. Ее необходимо пройти до 23:59 13 сентября с помощью верифицированной учетной записи на портале mos.ru либо в приложениях в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

При регистрации нужно указать номер мобильного телефона, после чего участник получит SMS-подтверждение об участии в акции. С 17 по 19 сентября москвич должен проголосовать, а затем следить за розыгрышем. Трансляция будет вестись с 18 по 20 сентября в прямом эфире на телеканале «Москва 24». Среди проголосовавших онлайн метода случайной выборки определят 250 тысяч победителей.

«Вероятность выигрыша никак не зависит от того, за кого из кандидатов проголосует участник программы. Учитывается лишь сам факт участия в электронном голосовании»,- пояснил руководитель «Новых технологий управления» Александр Пищелко.

Обменять призовые баллы можно будет вплоть до 31 декабря 2021 года, после чего они сгорят. Подробнее об условиях акции можно будет узнать на сайте ag-vmeste.ru, на котором обнародуют результаты розыгрыша.

Выигрывают офлайн

Как рассказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте, в этом году среди участников электронного голосования разыграют 100 автомобилей и 20 квартир в Москве. Также организаторы увеличили номинал сертификатов: теперь появилась возможность выиграть от 10 до 100 тыс. баллов, где каждый балл равен 1 рублю.

Полученный сертификат можно потратить у партнеров акции. Участниками программы стали уже примерно 70 крупных московских компаний - торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Ригла», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», а также аптечные и ресторанные сети.

За все три прошлые акции «Миллион призов» сертификаты получили более 2 млн москвичей. Благодаря программе в экономику города было привлечено около 10 млрд рублей, что позволило бизнесу пройти пик пандемии без серьезных потерь, сохранив рабочие места.

Выбирают в сентябре

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы. В столице также пройдут довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости