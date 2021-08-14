Глава Забайкалья Осипов в ходе совещания попросил у президента России дотацию на борьбу с паводком

Глава Забайкальского края Александр Осипов обратился к главе российского государства с просьбой выделить дотацию для региона на ремонтные работы пострадавших от паводка объектов.
Речь идет о 148 социальных объектах, подчеркнул Осипов в ходе сегодняшнего совещания Владимира Путина в режиме видеоконференции, которое было посвящено вопросам ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в некоторых российских регионах. Он отметил, что в крае пострадали в том числе лечебные учреждения, сады и школы.
По словам Осипова, механизмы компенсации на сегодняшний день отсутствуют. “По нормативным актам мы могли бы провести ремонт и все бы восстановить, если бы нам предоставили соответствующую дотацию”,- сказал он. Глава региона добавил, что от паводка пострадали 3360 домохозяйств.
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