Глава Забайкалья Осипов в ходе совещания попросил у президента России дотацию на борьбу с паводком

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14 августа 2021, 18:35 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Глава Забайкальского края Александр Осипов обратился к главе российского государства с просьбой выделить дотацию для региона на ремонтные работы пострадавших от паводка объектов.

Речь идет о 148 социальных объектах, подчеркнул Осипов в ходе сегодняшнего совещания Владимира Путина в режиме видеоконференции, которое было посвящено вопросам ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в некоторых российских регионах. Он отметил, что в крае пострадали в том числе лечебные учреждения, сады и школы.

По словам Осипова, механизмы компенсации на сегодняшний день отсутствуют. “По нормативным актам мы могли бы провести ремонт и все бы восстановить, если бы нам предоставили соответствующую дотацию”,- сказал он. Глава региона добавил, что от паводка пострадали 3360 домохозяйств.

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