Глава Крыма Аксёнов рассказал, что звонок Путина застал его в Керчи по пояс в воде

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14 августа 2021, 17:23 Источник: РИА Новости

Сергей Аксенов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Когда российский лидер Владимир Путин позвонил главе Крыма Сергею Аксенову, тот стоял по пояс в воде. Во время звонка он находился в Керчи, когда там наблюдался ливень.

Этой информацией Аксенов поделился сам в ходе совещания 14 августа с главой российского государства в режиме видеоконференции. Оно было посвящено вопросам ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в некоторых регионах страны. На совещании Путин поинтересовался, был ли сам глава полуострова в Керчи. Тот в свою очередь ответил: “Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского - Жени Дудник”.

Напомним, что ливень начался в Керчи в четверг. За менее чем 24 часа выпало две месячные нормы осадков. Подтопленными оказались значительные территории, включая рыбоконсервный завод и стадион. Из-за стихии пришлось эвакуировать нескольких жителей.

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