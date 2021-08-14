Москвичам рассказали о необычных блюдах, представленных на площадках «Лето в городе»

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14 августа 2021, 16:56

Фото: mos.ru

Посетители площадок гастрономической ярмарки «Лето в городе», которые работают в разных районах Москвы до конца августа, смогут попробовать жареное мороженое, азиатские мини-бургеры, плов с фруктами и перепелку на березовых углях с соусом из вишни. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.



«Специально для посетителей площадок мероприятия «Лето в городе» наши повара откроют секреты приготовления своих блюд. В определенное время на площадках вы сможете стать свидетелем приготовления поистине оригинальных и по-настоящему вкусных блюд»,- отметили в департаменте.



В воскресенье, 15 августа, на площадке на ул. Матвеевская повара приготовят плов с фруктами. На площадке в ЗелАО (Крюково, бульварная зона 16 микрорайон) в субботу и в воскресенье можно будет понаблюдать за приготовлением тыквы грилованной сырокопченым беконом.



В парке «Бригантина» на севере столицы посетители смогут стать свидетелями приготовления перепелки на березовых углях с соусом из вишни, а также попробовать морепродукты «фламбе», обжаренные на офире и персики, запеченные на углях с маршмэллоу.



На ярмарке на пересечении ул. Соколово-Мещерская и Юровская пройдет «День мини-бургеров в азиатском стиле с котлетой из крабов и креветок с кисло-сладким соусом и приправой из лемонграсса». В центре Москвы на Площади Революции приготовят ананас в собственном соку, томленный на огне, куриные крылышки в соусе Терияки и рис на воке с курицей.



В ЮЗАО на ул. Адмирала Руднева посетителей в эти выходные ожидают куриные крылышки в соусе Терияки и жареное мороженое.



«Это мороженое готовится из смеси, которая выливается на специальную металлическую поверхность и «обжаривается» на ней при минусовой температуре вместе с различными добавками в виде печенья, фруктов, ягод, шоколада, варенья и даже различных напитков»,- рассказали в департаменте.





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