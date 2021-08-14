«Ее тело–наше дело»: РПЦ продолжают настаивать на запрете абортов

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14 августа 2021, 16:56 Дарья Свиридова

За последний год от Русской Православной Церкви поступали постоянные предложения на законодательном уровне запретить хирургические и медикаментозные аборты.

Объяснялось это тем, что при такой процедуре женщина якобы совершает убийство человека, что для РПЦ неприемлемо. Конечно же, для начала стоит разобрать является ли данная процедура хотя бы косвенно убийством и человека ли.

Обращаясь к урокам биологии, можно узнать, что до 15 недели плод не развит, не сформирован, многие органы и системы отсутствуют. То есть полноценным человеком назвать его нельзя. Аборты в России разрешены не позднее 12 недели, а медикаментозные и вовсе делают в первые 2-3 недели беременности, когда плод выглядит как сгусток клеток. То есть получается, что никакого убийства человека не происходит, так как плод не успевает развиться до стадии, когда он полностью функциональный организм. Но женщин, которые тянут до крайнего срока, очень мало и скорее всего у них есть причины. Либо семья пытается остановить, либо денежных средств не хватает ни на один способ аборта и приходится копить и тянуть до 12 недели. В большинстве случаев девушки и женщины успешно избавляются от нежелательной беременности посредством приема определенных препаратов.

Таким образом, предлог «убийство человека» не срабатывает и звучит неуместно. Поэтому у РПЦ есть еще одна причина, по которой правительство РФ должно запретить данную процедуру – повышение демографии. По мнению представителей церкви во избежание падения рождаемости стоит запретить аборты, чтобы у женщин не было выбора. Но, к сожалению, они не учитывают очень много нюансов, связанных с этой темой.

Запрет абортов не равно рождаемость.

Аборты будут происходить, но только в каких условиях и какими методами? Подпольно с угрозой жизни самой матери? Попытками вызвать выкидыш или суицидом? Кому захочется рожать нежеланного ребенка? Почему-то очень часто люди не задумываются о причинах и о последствиях тех или иных действий. Вспомнить хотя бы Польшу, где аборты запрещены законом с недавнего времени. Женщины выходили на протесты, бастовали, боролись за свои права и свое тело. Но государство и думать даже не хотело об их жизнях, об их чувствах и желаниях. Конечно, число незаконных абортов возросло, и количество травмированных от таких процедур женщин и девушек тоже возросло.

Почему делаются аборты?

1. Нет денег и комфортных условий на содержание ребенка

2. Нет желания и готовности к материнству

3. Изнасилование

Главные и очень очевидные причины, которые должны учитываться при рассмотрении запрета на процедуру. Чтобы повысить рождаемость, достаточно просто хотя бы предоставлять комфортные условия молодым парам, чтобы у них было желание и ресурсы для содержания ребенка. В России почти половина семей живут за чертой бедности, включая семьи, где родители-алкоголики. И чем такая жизнь для ребенка лучше, чем, если бы он просто не родился? Но это парадокс! Нет денег на аборт, и ребенок родился, но при этом нет денег на то, чтобы его содержать. И как быть неблагополучным семьям в такой ситуации? Получать копеечные пособия? Что теперь более жестко: дать ребенку родиться в такой семье и позволить страдать или не дать ему родиться вовсе, и он даже не узнает об этом?

Русская Православная Церковь рассматривает аборт только со своей точки зрения – верующей. И оценки данного процесса не объективны и не справедливы. Для них сам факт, что это «убийство» уже перевешивает все остальные нюансы. Поэтому, принимать такие решения и выдвигать предложения на законодательном уровне должно само правительство, но никак не православная церковь со своими устоями и своей моралью.

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