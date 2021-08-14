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Во Франции сбои в системе вновь привели к невыдаче QR-кодов гражданам

, 15:42 Источник: РИА Новости

Во Франции сбои в системе вновь привели к невыдаче QR-кодов гражданам
pixabay.com

Гражданам Франции уже второй день не удается получить QR-коды в стране. Причиной стали сбои в информационной системе.

По информации газеты Parisien, неполадки отмечались накануне в вечернее время и сегодня в утренние часы. Вчера сотрудники аптек не могли попасть на портал по выдаче таких кодов. Доступ к нему можно было получить к полуночи. Но издание сообщает, что утром сегодняшнего дня сбои продолжились.

Отмечается, что в ряде аптек граждане все же получили бланки, указывающие на отсутствие у них COVID-19. При этом пока не ясно, будут ли приниматься такие документы учреждениями и службами. Неполадки коснулись свыше 90% аптек из-за перегрузки сайта.

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ПФ

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