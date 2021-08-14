Андрей Бочкарев: Более 80 социальных и спортивных объектов построили в столичных промзонах за 10 лет

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14 августа 2021, 12:31

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что за прошедшие десять лет в рамках проектов реорганизации столичных промзон силами бюджета и инвесторов было построено 82 социальных объекта различного назначения.



«Программа реорганизации промышленных и производственных зон направлена не просто на вовлечение в хозяйственный оборот пустующих территорий и старых сооружений, но и на создание качественной и комфортной городской среды. Именно поэтому в рамках таких проектов строится не только жильё, но вся необходимая сопутствующая инфраструктура», – отметил Андрей Бочкарев.



По его словам, начиная с 2011 года на этих территориях было построено 30 детских садов, 22 школы, 13 спортивных сооружений, 9 культурных объектов и 8 поликлиник.



«Значительную часть этих объектов построили девелоперы в рамках проектов реорганизации промзон. Это взаимовыгодное сотрудничество и для города, и для инвесторов, которые понимают, что, принимая решение о покупке жилья, люди ориентируются не только на расположение дома, саму квартиру, но и на наличие рядом необходимой инфраструктуры», – подчеркнул Андрей Бочкарев.



Заместитель мэра столицы отметил, что принцип комплексного развития столичных районов позволяет решать также вопросы создания рабочих мест.



«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу по комплексному развитию бывших производственных площадок с обязательным созданием рабочих мест. Всего, начиная с 2011 года в промзонах построено около 10 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости, которая дает городу новые места приложения труда», – рассказал Андрей Бочкарев.



В качестве примера успешного проекта редевелопмента бывшей промзоны можно отметить «Октябрьское поле». По словам Татьяны Тихоновой, генерального директора компании «РГ-Девелопмент», которая осуществляет застройку «Октябрьского поля», на этой территории создается полноценная городская среда.



«Нам удалось сделать по-настоящему сбалансированный квартал, включающий современное жилье, несколько детских садов, школу, поликлинику, новые рабочие места, общественные пространства, зеленые зоны для прогулок и занятий спортом. Кстати, в рамках первой очереди застройки квартала по договору о КРТ мы возводим поликлинику и школу, которые к моменту заселения домов уже откроют свои двери», – заявила Татьяна Тихонова.



В настоящий момент на территории «Октябрьского поля» ведется строительство школы для 800 учащихся. Также строится жилой дом с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену. Завершить его строительство планируется к концу 2022 года. В прошлом месяце было получено разрешение на возведение новой очереди, включающей четыре жилых корпуса и детский сад, закончить строительство которых предполагается в третьем квартале 2023 года.





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