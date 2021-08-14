Трансгендеры выйдут на лед в фигурном катании, но есть жесткие правила

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14 августа 2021, 12:41

Трансгендеры выйдут на лед в фигурном катании. Международный союз конькобежцев определил жесткие правила, по которым спортсмены, сменившие пол, могут сменить категорию.

Так бывшие дамы могут выступать в мужских соревнованиях без каких-либо дополнительных требований. Для этого им нужно лишь предоставить письменное заявление о своей гендерной идентичности, сообщает спортивная федерация на своём сайте. А вот фигуристам-мужчинам, которые отважились на смену пола, будет труднее вписаться в женское сообщество. Им придется доказывать, что их общий уровень тестостерона не превышает 5 нмоль/л на протяжении года до первого турнира в женской категории и ведь период соревнований.

Вернуться в прежнюю категорию для трансгендерных мужчин будет невозможно, если они начнут гормональную терапию. Для женщин такая возможность остаётся, но воспользоваться ей будет нельзя в течение четырёх лет после первого турнира в качестве трансперсоны.

Пока не известно, если ли в мире вообще фигуристы, решившиеся на коррекцию пола, но раз встала необходимость утрясти нормативную базу, то, возможно, в скором времени мы узнаем о таких.

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