Юрист Волдемар Бургис: В Латвии повсюду трудоустроены люди, работающие на Россию

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13 августа 2021, 19:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

По мнению латвийского юриста Волдемара Бургиса, Латвия нарушает свои обязательства в области прав человека, запрещая попавшим в страну мигрантам. И в этом, как всегда, виновата Россия.

Очевидно, что некоторых политиков Латвии, призыв к выполнению международных обязательств является четким признаком работы на Россию. К таким людям, видимо, относится и юрист Волдемар Бургис, который заявил, что ставленники России в Латвии работают везде!

«В рамках гибридной войны Россия трудоустроила своих людей в латвийские общественные СМИ, в бизнес школу «Туриба», в бюро омбудсмена… Конечно, и в Сейм! У нас есть универсальные люди России, есть и такие, которых устроили для конкретных случаев»,- заявил юрист.

Каким конкретно образом и кто кого устроил – юрист не сказал… Но это же не столь важно! Главное – п@ на Россию из далека…

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