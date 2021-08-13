Аргументы Недели → Общество 13+

13 августа 2021, 19:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Кому нынче принадлежит Латвия? Кто «хозяин» в Латвии? Интересные и страшные вопросы? Ясно одно, что не народ!

Эти вопросы мне задала моя коллега из Франции, которая «специализируется» на экономических аспектах стран ЕС. Ее слова заставили меня задуматься: мол, «ваша страна уже не принадлежит латвийцам, все купили иностранцы, да и у вас совсем неприглядная»… Как так? Намедни, президент Латвии Эгил Левитс рассказывал народу, что «бесспорно, в глобальном измерении Латвия находится среди самых благополучных стран мира». О каком благополучии идет речь? И кто благополучен в Латвии?

Прежде чем задавать вопросы о «благополучии», демократии, свободе, уважении и митингах «сильным мира» я обратилась к открытым источникам и вот, что выяснила… Латвийский общественный деятель Эдвинс Пуке задавался подобным вопросом о том, кому принадлежит Латвия?

Например, известное предприятие Latvijas balzams, которое славилось всегда и было визитной карточкой страны принадлежит зарегистрированной в Нидерландах фирме, в основе которой лежит российский капитал и за которой стоит миллионер Юрий Шефлер.

Чем еще славилась всегда Латвия?

Конечно, качественным и ароматным пивом! Предприятие Cesu alus принадлежит (контрольный пакет) эстонцам! Крупнейший молокоперерабатывающий комбинат Rigas piena находится под контролем российского бизнесмена Андрея Безхмельницкого.

Далее… Акционерное общество Aldaris (пиво) принадлежит группе Carlsberg, это датское предприятие. Известный Рижский мясокомбинат находится под влиянием эстонского переработчика мяса.

К этому списку можно добавить некогда популярные предприятия, которые производили хлебные изделия, но принадлежат теперь «хозяевам» из Финляндии, Эстонии… А известные кондитерские предприятия Laima, Staburadze тоже «поимели» иностранных владельцев и только частично еще принадлежат латвийским бизнесменам…

Если говорит о земельных участках, лесах, то тут главные землевладельцами стали шведы, датчане, граждане Германии, Норвегии…

И это называется «история успеха» Латвии?

Я попыталась поговорить об этом со знающими и авторитетными людьми Латвии. И знаете, на что «нарвалась»? На обиду! Мол, как так можно говорить? Это же совсем непатриотично! А продавать свою страну патриотично? А рассказывать людям, что мы уже живем в «процветающей» стране – патриотично?

К моменту «процветающая страна» относится, конечно, зарплата латвийцев. Интересно, в одном разговоре с очень уважаемым человеком мне упорно доказывали, что нет проблем найти в Латвии зарплату в 1200 евро! Ток почему же у нас повальная безработица?

Я обратилась в латвийское Бюро по трудоустройству и выяснила ситуацию: да, вакансии есть, конечно, но оплата труда, кстати, без вычетов налогов, колеблется от 200 евро до 600 евро. Уберите «треть» налогов и что получите? Напомню, это предлагает Государственное Бюро по трудоустройству. И это реальная картина.

А кто же тогда получает за 1000 евро? Работники министерств, депутаты и те, у кого есть хорошие знакомые, которые «пристроят» на приличную должность. Конечно, есть еще и те, кто работает на трех-четырех работах и семью не видит! Но таких не так уж и много!

Говоря о «процветающей» стране, мне очень понравилась статья латвийского публициста Эдуарда Эльдарова. Молодец!

«Г-н Левитс сделал неожиданный вывод: «В глобальном измерении Латвия находится среди самых благополучных стран мира». Как говорится, смотря с чем сравнивать. Если с Конго, Заиром, Зимбабве, Мьянмой, Таджикистаном, Лаосом и другими развивающимися странами, то действительно у нас все просто замечательно. Однако, на фоне многих европейских стран мы уж точно не выглядим самыми благополучными и успешными. Вполне возможно, что президент ЛР просто не в курсе даже официальных статистических данных. А вот еще интересные и, судя по всему, незнакомые президенту статистические данные. Пенсию по старости у нас получают 443 433 человека. Из них более половины сеньоров – 226 842 человека – получают пенсию в размере 250-400 евро. 13 307 пенсионеров пытаются выжить на пенсию 250 евро в месяц. Более 30 % работающих латвийцев получают в месяц на руки от 200 до 600 евро. То есть, почти треть населения явно относится к малообеспеченным. Так о каком благополучии вещает президент? Может, о своем? Действительно, его зарплата – 5960 евро чистыми – вполне соответствует статусу жителя благополучной страны. Вот только остальные жители этой страны под названием Латвия будут рады, если они такую сумму – 5960 евро – заработают за полгода».

Так о какой зарплате в 1200 евро идет речь?

Еще один факт: президент Латвии собрался в рабочую поездку по Латгалии. Я считаю, что Латгалия, край голубых озер – сердце Латвии, который нужно беречь! Мои близкие из Латгалии, мой супруг из края голубых озер… Это просто ужасно, как там живут сейчас люди, в маленьких городках, в деревеньках: повальное пьянство, безработица, нищенские пособия… Уже нет и большинства деревень… Сердце разрывается от боли за родную Латгалию! Президент собирается в рабочую поездку… Он будет «путешествовать» по Латгалии с закрытыми глазами? Или ему будут «показывать» только то, что более-менее прилично? А потом опять «речь», что мы благополучная страна! Так и хочется сказать: «Господи, дай ума! И инструкцию к нему!»

В одной беседе я спросила полковника КГБ ЛССР в отставке о том, что возможен ли такой сценарий как в Литве: когда люди, доведенные до предела, просто пойдут жестко митинговать? Ответ такой:

«Нет, такого сценария не будет! У нас другой менталитет: литовцы более эмоциональные. А если вдруг что-то, то есть деньги, которые заплатят латвийцам, чтобы все прекратить… Какие? Премьер же подписал бумагу-осуждение против Венгрии (популяризация идей ЛГБТ, от которых Венгрия отказалась) и получили приличные деньги, которые «лежат»… И если что, то они «пойдут в ход» - люди возьмут и успокоятся»…

А вот, как оценил ситуацию генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестур Козиолс:

«Латыши – не те, кто будет протестовать. У латышей есть своего рода протест – пакуют чемодан и уезжают. И я думаю, что политики должны понять, что это и есть латвийский протест. Они уезжают, потому что не верят, что здесь будет нормальная жизнь. Они уезжают, чтобы их дети могли поиграть в хоккей. И на мой взгляд, это гораздо более страшный протест, чем выход на улицу».

Возможно, г-н Козиолс и прав… Но, совершенно непредсказуемо будет поведение людей, когда затронут их детей, близких, когда уже нечем будет платить за еду… Знаете, а я верю в свой народ! Я люблю своих латвийцев! И знаю, что они будут защищать то, что им дорого! Я это чувствую… Невозможно доводить постоянно людей до нервного срыва! Жаль, что правительство страны и «иже с ними» не верит в людей! Ой, как жаль…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости