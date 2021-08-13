В Санкт-Петербурге прививку от COVID-19 сделали более 60% сотрудников гостиниц

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13 августа 2021, 19:51 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Северной столице насчитывается уже более 60% привитых от коронавирусной инфекции сотрудников гостиниц. Этой информацией поделились в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Отмечается, что благодаря прививкам от COVID-19 удастся добиться коллективного иммунитета, туристическая отрасль вернется к добротным показателям быстрее. Такое заявление сделал глава города Александр Беглов.

Губернатор назвал туризм очень значимой для Петербурга отраслью. По его словам, в настоящее время местные власти акцентируют внимание на безопасном туризме.

“Средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей — более 60 процентов. В некоторых уже 80-90% персонала”,- подчеркнули в пресс-службе администрации губернатора.

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