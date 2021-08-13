В Санкт-Петербурге прививку от COVID-19 сделали более 60% сотрудников гостиниц

В Северной столице насчитывается уже более 60% привитых от коронавирусной инфекции сотрудников гостиниц. Этой информацией поделились в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Отмечается, что благодаря прививкам от COVID-19 удастся добиться коллективного иммунитета, туристическая отрасль вернется к добротным показателям быстрее. Такое заявление сделал глава города Александр Беглов.
Губернатор назвал туризм очень значимой для Петербурга отраслью. По его словам, в настоящее время местные власти акцентируют внимание на безопасном туризме.
“Средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей — более 60 процентов. В некоторых уже 80-90% персонала”,- подчеркнули в пресс-службе администрации губернатора.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.