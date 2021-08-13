Директор крымского гидрометцентра Любецкая прогнозирует прекращение дождей в Керчи к вечеру 13 августа

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13 августа 2021, 18:25 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Керчи, где наблюдаются подтопления, дожди перестанут идти к вечеру 13 августа. Этой информацией поделилась директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Она подчеркнула, что осадки, судя по всему, прекратятся примерно к девяти часам вечера. “Думаю, что страсти все закончились”,- сказала она. Кроме того, Любецкая отметила, что завтра, в субботу, в дневные часы будет спокойно, однако дожди могут вновь наблюдаться в темное время суток при развороте циклона в сторону Крымского полуострова.

Отметим, что обрушившийся на Керчь ливень привел к выходу реки из берегов. В связи с этим подтопило ряд территорий города, включая рыбоконсервный завод и стадион. Специалисты приступили к эвакуации граждан из зон подтопления.

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