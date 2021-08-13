Директор крымского гидрометцентра Любецкая прогнозирует прекращение дождей в Керчи к вечеру 13 августа

В Керчи, где наблюдаются подтопления, дожди перестанут идти к вечеру 13 августа. Этой информацией поделилась директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Она подчеркнула, что осадки, судя по всему, прекратятся примерно к девяти часам вечера. “Думаю, что страсти все закончились”,- сказала она. Кроме того, Любецкая отметила, что завтра, в субботу, в дневные часы будет спокойно, однако дожди могут вновь наблюдаться в темное время суток при развороте циклона в сторону Крымского полуострова.
Отметим, что обрушившийся на Керчь ливень привел к выходу реки из берегов. В связи с этим подтопило ряд территорий города, включая рыбоконсервный завод и стадион. Специалисты приступили к эвакуации граждан из зон подтопления.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.