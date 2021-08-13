Департамент здравоохранения сообщил о летальности COVID-19 в Москве за июль на уровне 2,93%

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13 августа 2021, 17:56

pixabay.com

В российской столице летальность коронавирусной инфекции за второй летний месяц текущего года составляет 2,93%. Данная информация появилась на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что речь идет лишь о случаях, когда COVID-19 стал главной причиной летального исхода. В ведомстве подчеркнули, что если принимать во внимание все случаи, когда коронавирус “выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания”, то тогда летальность равна 3,95%.

Кроме того, сообщается, что в столице РФ в минувшем месяце скончались от коронавирусной инфекции 17237 человек. За аналогичный период прошлого года показатель был меньше на 6464. В департаменте здравоохранения связали это с жаркой погодой и новым штаммом.

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