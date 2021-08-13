В истории камчатского депутата и рыбного короля, застрелившего человека, никакого медведя и не было

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13 августа 2021, 17:51

История камчатского депутата и рыбного короля Игоря Редькина, про спасение местных жителей от медведя, получила неожиданный поворот. Как оказалось, никакого косолапого и не было.

Следователи смогли найти доказательства того, что Редькин умышленно застрелил Алексея Толстопятова на свалке возле посёлка Озерновский. Миллиардеру уже предъявили обвинение совсем по другой статье, нежели изначальная - «убийство по неосторожности» и, возможно, в скором времени, изменится и мера пресечения. Сейчас экс-депутат находится под домашним арестом.

Напомним, изначально рыбный король рассказал, что решил спасти жителей села от крупного хищника и по ошибке ранил из ружья местного жителя, приняв его за медведя. Он сам сдался и обо всем рассказал полиции. Вот только никто из местных жителей и слыхом не слыхивали ни о каком косолапом, который якобы терроризирует поселок.

О причинах, побудивших Редькина пойти на умышленное убийство Толстопятова, Следственный комитет пока не сообщает.

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