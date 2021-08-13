Андрей Бочкарев: Участники программы реновации смогут купить машиноместа со скидкой 40%

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13 августа 2021, 14:16

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что правительство Москвы утвердило порядок приобретения машиномест, расположенных в подземных паркингах домов, возведённых в рамках Программы реновации жилищного фонда.



«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин подписал постановление по данному вопросу, в соответствии с которым жители домов, заселяемых по программе реновации, имеют приоритетное право на приобретение в собственность машиноместа в подземном паркинге – со скидкой 40% от рыночной стоимости», – рассказал Андрей Бочкарев.



Он уточнил, что, если в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки на покупку машиноместа на него будет подано еще одно или несколько заявлений, покупатель определяется по итогам аукциона.



«Проведение оценки рыночной стоимости, публикацию перечня машиномест, подлежащих продаже, и заключение сделок будет осуществлять Московский фонд реновации жилой застройки. На сайте Фонда в ближайшее время появится база машиномест, которую будут регулярно актуализировать», – добавил Андрей Бочкарев.



Отмечается, что нераспроданные машиноместа будут поступать в открытую продажу в форме электронного аукциона – без предоставления приоритетного права и без применения скидки, после истечения 12 календарных месяцев со дня регистрации права собственности (заключения договора социального найма) на жилое помещение первого участника Программы реновации в многоквартирном доме, в котором расположены машиноместа, а участниками Программы реновации, получившими жилые помещения до дня вступления в силу настоящего порядка, – в срок не позднее 12 календарных месяцев со дня вступления в силу настоящего порядка, говорится в Постановлении «О порядке приобретения машиномест, расположенных в подземной части многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве» № 1222-ПП от 09.08.2021.



Напомним, программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 г. В неё включены 5 175 домов – около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн. кв.м, в которых проживает порядка 1 млн. жителей.





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