Выплаты в размере 10 тысяч рублей перечислили родителям 19,4 миллиона детей школьного возраста

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13 августа 2021, 12:37 Источник: Instagram

ученица, pixabay.com

Единовременные "школьные" выплаты в размере 10 тысяч рублей к настоящему моменту перечислены родителям 19,4 миллиона российских детей. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Подчеркивается, что выплаты, которые являются единовременными, уже получили отцы и матери 19,4 миллиона ребят школьного возраста.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому все семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей. На эту сумму могут претендовать отцы и матери мальчиков и девочек в возрасте от шести до 18 лет, а также детей старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. В общей сложности выплаты поступят более 20 миллионам ребят.

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