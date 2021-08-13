Выплаты в размере 10 тысяч рублей перечислили родителям 19,4 миллиона детей школьного возраста

Единовременные "школьные" выплаты в размере 10 тысяч рублей к настоящему моменту перечислены родителям 19,4 миллиона российских детей. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Подчеркивается, что выплаты, которые являются единовременными, уже получили отцы и матери 19,4 миллиона ребят школьного возраста.
Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому все семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей. На эту сумму могут претендовать отцы и матери мальчиков и девочек в возрасте от шести до 18 лет, а также детей старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. В общей сложности выплаты поступят более 20 миллионам ребят.
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