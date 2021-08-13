Как восстановить обоняние переболевшим COVID-19

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13 августа 2021, 12:12 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Многие люди, перенесшие коронавирус, начинают ощущать странные запахи от привычных продуктов. О проблемах с обонянием после COVID-19 рассказала кандидат медицинских наук Ксения Карташова.



Она отметила, что согласно статистике, обоняние при ковиде теряют 68% пациентов. При этом у некоторых из них оно может восстановиться в считанные дни, у других обоняние отсутствует и на восьмой месяц после болезни.



«Когда вирус попадает в наш организм, он поражает, к счастью, не сами респираторно-обонятельные нейроны, а поддерживающие, питающие их клетки. Если нейроны лишаются этих клеток-помощников, они перестают нормально функционировать и распознавать запахи. Кроме того, накапливаются незрелые нейроны, которые пока еще не "набрались опыта" в распознавании запахов. По одной из научных теорий, именно незрелые нейроны, как плохие ученики, повинны в том, что мы воспринимаем запахи в искаженном виде. Они дают нам неправильные сигналы. Тут все индивидуально, у каждого может возникнуть своя картина искаженных запахов», - рассказала Карташова.



Она сообщила о новых данных клинических исследований пациентов, тяжело перенесших коронавирус.



«Зафиксировано, что у некоторых из них произошли изменения в гиппокампе, - в той части головного мозга, которая участвует в механизмах формирования эмоций, памяти. А надо сказать, вся цепочка восприятия запахов проходит у нас рядом с гиппокампом, именно поэтому у нас определенные запахи вызывают стойкую эмоциональную память. Уловили, например, легкий аромат духов, и тут же вспомнили человека... Поэтому нарушения в этой зоне мозга могут вызывать и искаженное восприятие запахов», - отметила Карташова.



Медик также дала совет о том, как восстановить обоняние:



«Никаких волшебных спреев для восстановления обоняния нет, все это маркетинговые ходы фармкомпаний. А вот обонятельные тренировки помочь могут. Берем эфирные масла - лимона, гвоздики, розмарина, эвкалипта. Наносим на ватный диск и вдыхаем по 20-30 секунд. При этом вспоминаем, какой это был запах. Представляем, какая у лимона кожица, какой он запашистый, когда мы кладем его в чай, и т.д. То же самое и с другими запахами. Чем чаще тренируется человек, тем эффективнее идет процесс восстановления обоняния. Можно еще увлажнять спреями, содержащими морскую соль, оболочку носа. У нас ведь экология не особо благополучная, и делать это необходимо и без пандемии. Врачи-неврологи рекомендуют витамины».





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