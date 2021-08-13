Таксист долго искал москвичку, которая по ошибке дала ему почти 200 тысяч за поездку

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13 августа 2021, 12:00 Источник: Baza

Фото: pixabay

Пожилая жительница Москвы решила уехать в другой город на такси. Она собрала все свои накопления, ушла из квартиры, где жила с сыном и вызвала машину до Серпухова.

По дороге она рассказала водителю все как на духу, мол сын хочет «сдать ее в психушку» и потому пришлось сбежать. Таксист посочувствовал, а когда довез до Серпухова, предъявил счет на 5000 рублей. Но то ли дама была не в себе, то ли сильно расстроилась и ошиблась, только она отдала за поездку 190 тысяч.

Непонятно почему видитель сразу не отдал деньги, но в итоге он пришел в офис своей компании и рассказал о случившемся. Там сотрудники посоветовали обратиться в полицию, и в результате правоохранители нашли странную москвичку и вернули ей деньги.

Сама женщина объяснила, что просто перепутала стоимость поездки и дала такую сумму по ошибке, но кажется, что даме все же нужно обратиться к докторам.

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